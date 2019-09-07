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сегодня, 13:22
Носарь из Задонского уезда, поющий дуб, пенициллин и русская печь
GOROD48 продолжает «Осенние прогулки» по Липецкой области.
О туристических местах Задонского района наш сайт подробно рассказал несколько лет назад. За прошедшее время на туристических тропах особенных изменений не произошло. Разве, что начал создаваться автотуристический кластер «Задонщина», которому пока предложить туристу нечего, так как инвестор принимать участие в проекте не спешит. Но, как и во всей России, туризм в Задонске держится не за счет административного ресурса, а за счет инициативных и талантливых людей, в гостях у которых мы сегодня и побываем.
Из жизни пресноводных рыб
Есть в Задонске улица, на которой сразу три достопримечательности. В начале улицы Горького недавно баннер с картиной посвященной донской рыбе – бирюку. Это царская рыба, ерш-носарь, настоящий бренд города. В честь него в Задонске даже проводят фестиваль ухи.
Слава о задонском бирюке идет давно. Гуру русской рыбалки Леонид Павлович Сабанеев еще в XIX веке в своей книге «Жизнь и ловля пресноводных рыб» писал: «Мне были доставлены носари из Задонского уезда… По вкусу мяса носарь даже превосходит ерша, и уха из него считается лучше стерляжьей. Кроме того, славятся также бирючки жареные на сковороде в постном или коровьем масле. Мясо бирючка очень нежно и потому ценится очень дорого. В Воронеже в 1858 году пуд этой рыбы стоил до трех рублей, а зимой еще дороже…».
Пока памятник этой рыбке в Задонске – всего лишь картина на баннере. Однако местный умелец Сергей Боев предложил мэрии Задонска устновить бирюку самый настоящий памятник, и уже изготовил ее макет. Надо сказать, что сам макет уже памятник – хоть сейчас устанавливай. А дом художника, мастера резьбы по дереву Сергея Боева – музей, в который частенько наведываются «дикари»-путешественники. Правда он находится не на улице Горького, а на улице Крупской. И чего только в доме Боева нет! Резные жуки-носороги, расписные бутыли-четверти, фигуры гномов, чеканки, картины, которые он пишет сам. Иконы, распятья для задонских и липецких храмов, много чего в доме Боева. По его эскизам сделаны на Кудыкиной горе деревянный конь, гигантский кувшин и шлем Ильи Муромца и много-много всего. И рад гостям мастер. Заезжему туристу Боев и чаю наведет, и пластинку с «Утомленным солнцем» и «Риоритой» поставит на восстановленный своими руками старинный патефон…
Но вернемся на улицу Горького, где, возможно, скоро появится настоящий памятник царь-рыбе бирюку. В ветеринарной лечебнице, расположенной на этой улице, стоит единственный в России памятник пенициллину!
- В 1928 году английский исследователь Александр Флеминг проводил рядовой эксперимент, - рассказывает автор памятника, бывший руководитель задонской ветеринарной станции Юрий Седов. - В чашках с колониями бактерии Staphylococcus, он обнаружил пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Флемминг пришел к выводу, что плесень вырабатывает вещество, убивающее бактерии. Это вещество, выделенное Флеммингом, и стало первым в мире антибиотиком.
- Сколько жизней спас пенициллин! Миллионы! – восторгается задонский ветврач, показывая памятник пеницилину, в виде обычной, стандартной колбы с препаратом, выполненной в дереве и установленной на цилиндрическом постаменте с ниспадающей по нему змеей.
А напротив ветлечебницы еще одна задонская достопримечательность. Да что там задонская, если «загуглите», узнаете, что поющий дуб с улицы Горького известен далеко за пределами Липецкой области. Дубу около трехсот лет. И по легенде, под ним любил отдыхать святитель Тихон Задонский. Почему дуб поющий? Однажды его хотели спилить, и только прикоснулись пилой к стволу, как послышались церковные песнопения. Убрали пилу, песнопения прекратились, принимались пилить – снова церковный хор! Слава о поющем псалмы дубе быстро разлетелась по стране и к дубу начались паломничества. Говорят, что помолившись у дуба и прикоснувшись к нему, можно получить исцеление от болезни. Правда, задонское духовенство опровергает эти «бабьи басни» и не рекомендует из дуба на улице Максима Горького делать культ. Мы тоже не услышали от дуба песен, лишь ветер шумел в его листве. Но само древнее дерево впечатляет своим величием.
Музей прессы и «всякой всячины»
Музей прессы «Антресоль» на улице Ленина существует несколько лет. Его наполняет экспонатами задонский журналист и краевед Александр Косякин. Официального статуса у музея нет, существует он на голом энтузиазме создателя, но слава о нем гремит на всю страну, и даже за рубежом. Недавно о музее написало издание The New York Times. Забредшего в российскую глубинку американского журналиста музей сразил наповал своей оригинальностью.
Александр Косякин выставил в своем музее все необычное, старинное, что несли ему задонцы на протяжении его более чем 40-летней журналисткой деятельности. А людей, «населяющих» музей, он изготавливает сам из обычных пластмассовых манекенов. И они живут в музее своей жизнью - политиков, журналистов, купцов, священников, трезвенников и пьяниц, чудаков, философов и писателей. Они как в кукольном театре Карабаса-Барабаса играют спектакли, добрые и злые. И если уж проводить ночь в музее, то в «Антресоли». А ну как все его манекены оживут? Вот это будет светопреставление!
В «косякинском» собрании вещей и предметов присутствует большая доля юмора и салтыковско-щедринской сатиры, которая позволяет журналистам, чиновникам и политикам посмеяться над собой. Хотя, чего уж греха таить, некоторых местных чиновников экспозиция Александра Косякина, наверное, злит, и его собрание не может получить статус музея уже пять лет. Хотя музей и его создатель были отмечены в 2016 году на фестивале прессы в Сочи 13-килограмовым Пегасом.
Но и без официального статуса музей популярен у путешественников. Экспонаты здесь имеют богатый бэкграунд. Например, большой бюст Ворошилова когда-то стоял в «божнице» дома местной бабульки вместе со святыми. И возвести его в ранг «апостолов» женщине было за что. Однажды она поехала в Москву, чтобы купить внукам к школе одежду и учебники. И ее там обокрали. Села женщина у какого-то большого здания и зарыдала. Вышел из-за дубовых дверей товарищ военный, стал успокаивать бабулю, провел в здание, а там как раз проходил по коридору Климент Ефремович собственной персоной. Маршал, узнав беду жительницы Задонска, здорово ей помог. Вернулась она в родной город и с одеждой для внуков, полными ранцами товаров для школы, да еще и с деньгами. Было за что молиться пенсионерке на бюст Ворошилова. А вот где она взяла бетонную голову маршала, увы, история умалчивает. И таких историй в музее «Антресоль» Косякин поведает множество.
В округе «Антресоли» еще куча интересного. Тут и верстовые столбы, и святой источник, и сад камней у старинного моста, что перекинут через древнюю речушку Тешевку. А прямо по мосту мощенная камнем дорога на Монастырскую гору, на которой сияет золотыми куполами собора Рождество-Богородицкий монастырь. А мост-то сам по себе – достопримечательность! Сохранился в оригинале со времен древних. Под ним находили себе укрытие и путешественники времен давних, и тати, что грабили проезжих купцов. Кстати, скоро манекены из музея Косякина поселятся и под этим мостом. Правда он пока не решил, кто это будет – путешественники или разбойники.
Чудо-дом задонского педагога
Однажды в Задонск приехали гости из Франции. Вдосталь наглядевшись на местные достопримечательности, они попросили показать им один из символов России – русскую печь. Но, увы, уцелевших печей в районе не оказалось! Удар, нанесенный местному туризму, был ощутимым. Неловкость ощутили все. И вот известный в Задонске педагог Николай Алексеевич Струков, задался целью печь такую сложить. Правда, единственный оставшийся в округе печник от заказа отказался. Не по плечу! Пришлось Струкову лопатить литературу и интернет. За два месяца он своими руками сложил самую настоящую русскую печку.
Печь сложена с лежанкой, огневой камерой, все как положено. И не дымит, и не коптит, а работает честно, по-русски. И хлеб в ней получается ароматный, румяный и мягкий словно живой, и другие традиционные русские блюда, борщи томленые, каши. А нас Струков угостил вялеными томатами из печи.
В домике с печкой у Николая Алексеевича еще одно сделанное им чудо – ткацкий станок. Стены домика увешаны как в музее – старинными рушниками, картинами вышитыми задонскими молодками сто и более лет назад.
Двор Струкова на улице Комсомольской – образец домоводства и ведения приусадебного хозяйства. В огороде умные грядки, где в соломе, а не в земле он растит картофель. Курицы живут в самом настоящем замке, сарай для инструментов у него в гигантских головах сказочных персонажей. А в конце огорода избушка на курьих ножках и… тренажер «для космонавтов». Путешественникам Николай Алексеевич всегда рад.
В творческой мастерской и у родни супруги Пушкина
Ни один культурный старинный город немыслим без «тусовки» художников и различных «рукастых» мастеров. Прямо в центре Задонска, на улице Советской расположена творческая мастерская Сергея Коржова. Это и картинная галерея, и сувенирная мастерская и клуб по интересам – все в одном месте.
Картины, электрогитара под ними, приходи и пой, читай стихи, рассказы, похвастай своей пьесой – в мастерской Коржова всегда тебе рады. Даже участники недавнего крестного хода из Липецка и Воронежа и Ельца сюда заглянули и завязали творческую дружбу с Сергеем Коржовым, который кстати, действующий врач-фтизиатр, но все свободное время посвящает художественном творчеству. Сам пишет картины, вырезает шкатулки, делает багеты. Станок у него стоит в шикарнейшем старинном купеческом амбаре, который хоть в кино снимай. Коржов один из «двигателей» задонского культурного бомонда, он организует художественные пленэры, и выставки. Одна из выставок сейчас проходит в задонском дворце культуры. И там есть, что посмотреть!
Похожая на амбар Коржова бывшая конюшня находится на участке потомков писателя Николая Задонского. Они живут у дороги на улице Коммуны. Дом писателя известен многим россиянам едущим по «альтернативе» М-4 на юг и обратном направлении. Частично внуку писателя Владимиру Красновскому удалось сохранить и двор, и надворные постройки, и сам дом, восстановить беседку на месте, где она стояла до революции, в которой собирались и Николай Задонский, и его отец – глава города Алексей Коптев. Шутка ли - дом и двор помнят прабабку писателя Елизавету из рода Загряжских – двоюродную сестру жены Александра Пушкина - Натальи Гончаровой!
Писатель Николай Задонский - второй справа во втором ряду, рядом с ним - двоюродная сестра Натальи Гончаровой.
Дом писателя внутри все такой же, как и при его жизни. Даже спальня, в которой он родился – цела. В ней, на том же самом месте, что и писатель, родился нынешний хозяин дома - Владимир Красновский. Владимир Иванович не скрывает, что в нем самом писатель так и не проснулся, гены не сработали, но, поверьте, он отличный рассказчик, и сам удивительной судьбы человек – боевой офицер, сотрудник РУБОП, горевший в БТР в Чечне в боевой командировке, умудренный жизнью человек. А ныне Красновский задонский общественник и краевед, один из тех, кто сохраняет память о дореволюционном укладе жизни тихого провинциального городка – русского Иерусалима.
Из жизни пресноводных рыб
Есть в Задонске улица, на которой сразу три достопримечательности. В начале улицы Горького недавно баннер с картиной посвященной донской рыбе – бирюку. Это царская рыба, ерш-носарь, настоящий бренд города. В честь него в Задонске даже проводят фестиваль ухи.
Слава о задонском бирюке идет давно. Гуру русской рыбалки Леонид Павлович Сабанеев еще в XIX веке в своей книге «Жизнь и ловля пресноводных рыб» писал: «Мне были доставлены носари из Задонского уезда… По вкусу мяса носарь даже превосходит ерша, и уха из него считается лучше стерляжьей. Кроме того, славятся также бирючки жареные на сковороде в постном или коровьем масле. Мясо бирючка очень нежно и потому ценится очень дорого. В Воронеже в 1858 году пуд этой рыбы стоил до трех рублей, а зимой еще дороже…».
Пока памятник этой рыбке в Задонске – всего лишь картина на баннере. Однако местный умелец Сергей Боев предложил мэрии Задонска устновить бирюку самый настоящий памятник, и уже изготовил ее макет. Надо сказать, что сам макет уже памятник – хоть сейчас устанавливай. А дом художника, мастера резьбы по дереву Сергея Боева – музей, в который частенько наведываются «дикари»-путешественники. Правда он находится не на улице Горького, а на улице Крупской. И чего только в доме Боева нет! Резные жуки-носороги, расписные бутыли-четверти, фигуры гномов, чеканки, картины, которые он пишет сам. Иконы, распятья для задонских и липецких храмов, много чего в доме Боева. По его эскизам сделаны на Кудыкиной горе деревянный конь, гигантский кувшин и шлем Ильи Муромца и много-много всего. И рад гостям мастер. Заезжему туристу Боев и чаю наведет, и пластинку с «Утомленным солнцем» и «Риоритой» поставит на восстановленный своими руками старинный патефон…
Но вернемся на улицу Горького, где, возможно, скоро появится настоящий памятник царь-рыбе бирюку. В ветеринарной лечебнице, расположенной на этой улице, стоит единственный в России памятник пенициллину!
- В 1928 году английский исследователь Александр Флеминг проводил рядовой эксперимент, - рассказывает автор памятника, бывший руководитель задонской ветеринарной станции Юрий Седов. - В чашках с колониями бактерии Staphylococcus, он обнаружил пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Флемминг пришел к выводу, что плесень вырабатывает вещество, убивающее бактерии. Это вещество, выделенное Флеммингом, и стало первым в мире антибиотиком.
- Сколько жизней спас пенициллин! Миллионы! – восторгается задонский ветврач, показывая памятник пеницилину, в виде обычной, стандартной колбы с препаратом, выполненной в дереве и установленной на цилиндрическом постаменте с ниспадающей по нему змеей.
А напротив ветлечебницы еще одна задонская достопримечательность. Да что там задонская, если «загуглите», узнаете, что поющий дуб с улицы Горького известен далеко за пределами Липецкой области. Дубу около трехсот лет. И по легенде, под ним любил отдыхать святитель Тихон Задонский. Почему дуб поющий? Однажды его хотели спилить, и только прикоснулись пилой к стволу, как послышались церковные песнопения. Убрали пилу, песнопения прекратились, принимались пилить – снова церковный хор! Слава о поющем псалмы дубе быстро разлетелась по стране и к дубу начались паломничества. Говорят, что помолившись у дуба и прикоснувшись к нему, можно получить исцеление от болезни. Правда, задонское духовенство опровергает эти «бабьи басни» и не рекомендует из дуба на улице Максима Горького делать культ. Мы тоже не услышали от дуба песен, лишь ветер шумел в его листве. Но само древнее дерево впечатляет своим величием.
Музей прессы и «всякой всячины»
Музей прессы «Антресоль» на улице Ленина существует несколько лет. Его наполняет экспонатами задонский журналист и краевед Александр Косякин. Официального статуса у музея нет, существует он на голом энтузиазме создателя, но слава о нем гремит на всю страну, и даже за рубежом. Недавно о музее написало издание The New York Times. Забредшего в российскую глубинку американского журналиста музей сразил наповал своей оригинальностью.
Александр Косякин выставил в своем музее все необычное, старинное, что несли ему задонцы на протяжении его более чем 40-летней журналисткой деятельности. А людей, «населяющих» музей, он изготавливает сам из обычных пластмассовых манекенов. И они живут в музее своей жизнью - политиков, журналистов, купцов, священников, трезвенников и пьяниц, чудаков, философов и писателей. Они как в кукольном театре Карабаса-Барабаса играют спектакли, добрые и злые. И если уж проводить ночь в музее, то в «Антресоли». А ну как все его манекены оживут? Вот это будет светопреставление!
В «косякинском» собрании вещей и предметов присутствует большая доля юмора и салтыковско-щедринской сатиры, которая позволяет журналистам, чиновникам и политикам посмеяться над собой. Хотя, чего уж греха таить, некоторых местных чиновников экспозиция Александра Косякина, наверное, злит, и его собрание не может получить статус музея уже пять лет. Хотя музей и его создатель были отмечены в 2016 году на фестивале прессы в Сочи 13-килограмовым Пегасом.
Но и без официального статуса музей популярен у путешественников. Экспонаты здесь имеют богатый бэкграунд. Например, большой бюст Ворошилова когда-то стоял в «божнице» дома местной бабульки вместе со святыми. И возвести его в ранг «апостолов» женщине было за что. Однажды она поехала в Москву, чтобы купить внукам к школе одежду и учебники. И ее там обокрали. Села женщина у какого-то большого здания и зарыдала. Вышел из-за дубовых дверей товарищ военный, стал успокаивать бабулю, провел в здание, а там как раз проходил по коридору Климент Ефремович собственной персоной. Маршал, узнав беду жительницы Задонска, здорово ей помог. Вернулась она в родной город и с одеждой для внуков, полными ранцами товаров для школы, да еще и с деньгами. Было за что молиться пенсионерке на бюст Ворошилова. А вот где она взяла бетонную голову маршала, увы, история умалчивает. И таких историй в музее «Антресоль» Косякин поведает множество.
В округе «Антресоли» еще куча интересного. Тут и верстовые столбы, и святой источник, и сад камней у старинного моста, что перекинут через древнюю речушку Тешевку. А прямо по мосту мощенная камнем дорога на Монастырскую гору, на которой сияет золотыми куполами собора Рождество-Богородицкий монастырь. А мост-то сам по себе – достопримечательность! Сохранился в оригинале со времен древних. Под ним находили себе укрытие и путешественники времен давних, и тати, что грабили проезжих купцов. Кстати, скоро манекены из музея Косякина поселятся и под этим мостом. Правда он пока не решил, кто это будет – путешественники или разбойники.
Чудо-дом задонского педагога
Однажды в Задонск приехали гости из Франции. Вдосталь наглядевшись на местные достопримечательности, они попросили показать им один из символов России – русскую печь. Но, увы, уцелевших печей в районе не оказалось! Удар, нанесенный местному туризму, был ощутимым. Неловкость ощутили все. И вот известный в Задонске педагог Николай Алексеевич Струков, задался целью печь такую сложить. Правда, единственный оставшийся в округе печник от заказа отказался. Не по плечу! Пришлось Струкову лопатить литературу и интернет. За два месяца он своими руками сложил самую настоящую русскую печку.
Печь сложена с лежанкой, огневой камерой, все как положено. И не дымит, и не коптит, а работает честно, по-русски. И хлеб в ней получается ароматный, румяный и мягкий словно живой, и другие традиционные русские блюда, борщи томленые, каши. А нас Струков угостил вялеными томатами из печи.
В домике с печкой у Николая Алексеевича еще одно сделанное им чудо – ткацкий станок. Стены домика увешаны как в музее – старинными рушниками, картинами вышитыми задонскими молодками сто и более лет назад.
Двор Струкова на улице Комсомольской – образец домоводства и ведения приусадебного хозяйства. В огороде умные грядки, где в соломе, а не в земле он растит картофель. Курицы живут в самом настоящем замке, сарай для инструментов у него в гигантских головах сказочных персонажей. А в конце огорода избушка на курьих ножках и… тренажер «для космонавтов». Путешественникам Николай Алексеевич всегда рад.
В творческой мастерской и у родни супруги Пушкина
Ни один культурный старинный город немыслим без «тусовки» художников и различных «рукастых» мастеров. Прямо в центре Задонска, на улице Советской расположена творческая мастерская Сергея Коржова. Это и картинная галерея, и сувенирная мастерская и клуб по интересам – все в одном месте.
Картины, электрогитара под ними, приходи и пой, читай стихи, рассказы, похвастай своей пьесой – в мастерской Коржова всегда тебе рады. Даже участники недавнего крестного хода из Липецка и Воронежа и Ельца сюда заглянули и завязали творческую дружбу с Сергеем Коржовым, который кстати, действующий врач-фтизиатр, но все свободное время посвящает художественном творчеству. Сам пишет картины, вырезает шкатулки, делает багеты. Станок у него стоит в шикарнейшем старинном купеческом амбаре, который хоть в кино снимай. Коржов один из «двигателей» задонского культурного бомонда, он организует художественные пленэры, и выставки. Одна из выставок сейчас проходит в задонском дворце культуры. И там есть, что посмотреть!
Похожая на амбар Коржова бывшая конюшня находится на участке потомков писателя Николая Задонского. Они живут у дороги на улице Коммуны. Дом писателя известен многим россиянам едущим по «альтернативе» М-4 на юг и обратном направлении. Частично внуку писателя Владимиру Красновскому удалось сохранить и двор, и надворные постройки, и сам дом, восстановить беседку на месте, где она стояла до революции, в которой собирались и Николай Задонский, и его отец – глава города Алексей Коптев. Шутка ли - дом и двор помнят прабабку писателя Елизавету из рода Загряжских – двоюродную сестру жены Александра Пушкина - Натальи Гончаровой!
Писатель Николай Задонский - второй справа во втором ряду, рядом с ним - двоюродная сестра Натальи Гончаровой.
Дом писателя внутри все такой же, как и при его жизни. Даже спальня, в которой он родился – цела. В ней, на том же самом месте, что и писатель, родился нынешний хозяин дома - Владимир Красновский. Владимир Иванович не скрывает, что в нем самом писатель так и не проснулся, гены не сработали, но, поверьте, он отличный рассказчик, и сам удивительной судьбы человек – боевой офицер, сотрудник РУБОП, горевший в БТР в Чечне в боевой командировке, умудренный жизнью человек. А ныне Красновский задонский общественник и краевед, один из тех, кто сохраняет память о дореволюционном укладе жизни тихого провинциального городка – русского Иерусалима.
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