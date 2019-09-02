Общество

33 минуты назад

Автохамство в День знаний

18 915
#Автохамы #машины #парковки
1
Автохамство в День знаний

Возле 55-й школы водитель сегодня чуть не начал давить детей и их родителей.

Сегодня в нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 показываем главных липецких автохамов, всего одно фото, но зато на злобу дня.

Снимок прислала нам липчанка, которая сегодня отводила ребенка в 55-ю школу, что на улице Космонавтов, 16 А. При этом автор фото сообщила, что иномарка не стоит на тротуаре, а едет по нему. До ворот школы остаются считанные метры, но водитель, видимо, решил не утруждать свое чадо путешествием по грешной земле, а решил довезти так близко, как сумеет – жаль не было возможности зарулить прямо в класс.

Остальным школьникам и их родителям пришлось выпрыгивать из-под колес иномарки, шагать в сверкающей начищенной обуви по пыли и траве.

18 915
#Автохамы #машины #парковки
1

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

2 минуты назад
ВЫ просто завидуете успешным красивым , ярким людям , автовладельцам , которые всего в жизни добились сами , и по праву заслужили себе свободу парковаться , хоть на газоне , хоть в бурьяне , хоть напротив окон первых этажей , хоть в подъездах , хоть в постелях , хоть в гамне , хоть в дерьме , хоть в жопе ! ЗАСЛУЖИЛИ и ВСЁ
ответить

))))

4 минуты назад
Типичное липецкое быдло. Ничего нового и интересного. "Я паркуюсь как олень". Ну, и езжу так же. Кстати, какого пола олень - то?
ответить

Юлия

4 минуты назад
Очередное быдло
ответить

директор предпочел отсидеться ?

6 минут назад
почему директор школы не вызвал ГАИ и эвакуатор как в любой цивилизованной стране мира ?
ответить

вальяжный автогаражевладелец

7 минут назад
очередной свинопас на таратайке сегодня быдлу раздолье. потому и жгут их по газонам и правильно делают.
ответить

Автокод

11 минут назад
говорит, что этот финик полный автохлам. за неполных 8 лет уже в пятых руках. бит вкруг.ездить на такой помойке просто западло!
ответить

Унитаз

12 минут назад
надо прятать не в гараж. Лучше свалить из региона на время. Народ у нас не любит наглых тварей.
ответить

На фото

14 минут назад
Типичный представитель инотазодрочерского быдла решил самоутвердится
ответить

Автобыдло

15 минут назад
инспехтор, ты один из них.
ответить

Пешеход

17 минут назад
И не только в День знаний, но и в простые дни тоже! Автохамом полны-полно в нашем городе, каждый первый на дороге хам!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На нескольких липецких улицах не будет воды
#отключение воды
На нескольких липецких улицах не будет воды

12 минут назад

Общество
В Липецке вновь ограничат продажу спиртного
#ограничение
4
В Липецке вновь ограничат продажу спиртного

27 минут назад

Общество
Работники цирка: «Липчанка, пострадавшая от нападения льва, была нетрезвой»
#нападение #лев #цирк
67
Работники цирка: «Липчанка, пострадавшая от нападения льва, была нетрезвой»

сегодня, 12:07

Общество
«Наши бабушки были малограмотными. А их внучкам уже кассу доверяют!»
#День знаний #"цыганская школа"
«Наши бабушки были малограмотными. А их внучкам уже кассу доверяют!»

сегодня, 12:01

Общество
Липецкая область находится в середине рейтинга доступности электроэнергии
#электроэнергия
3
Липецкая область находится в середине рейтинга доступности электроэнергии

сегодня, 11:47

Общество
На нескольких улицах Липецка отключат свет
#лгэк #отключение
2
На нескольких улицах Липецка отключат свет

сегодня, 11:22

Общество