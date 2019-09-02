33 минуты назад
Автохамство в День знаний
Возле 55-й школы водитель сегодня чуть не начал давить детей и их родителей.
Сегодня в нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 показываем главных липецких автохамов, всего одно фото, но зато на злобу дня.
Снимок прислала нам липчанка, которая сегодня отводила ребенка в 55-ю школу, что на улице Космонавтов, 16 А. При этом автор фото сообщила, что иномарка не стоит на тротуаре, а едет по нему. До ворот школы остаются считанные метры, но водитель, видимо, решил не утруждать свое чадо путешествием по грешной земле, а решил довезти так близко, как сумеет – жаль не было возможности зарулить прямо в класс.
Остальным школьникам и их родителям пришлось выпрыгивать из-под колес иномарки, шагать в сверкающей начищенной обуви по пыли и траве.
гость
))))
Юлия
директор предпочел отсидеться ?
вальяжный автогаражевладелец
Автокод
Унитаз
На фото
Автобыдло
Пешеход