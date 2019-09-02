Автохамство в День знаний

Возле 55-й школы водитель сегодня чуть не начал давить детей и их родителей.

Сегодня в нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 показываем главных липецких автохамов, всего одно фото, но зато на злобу дня.

Снимок прислала нам липчанка, которая сегодня отводила ребенка в 55-ю школу, что на улице Космонавтов, 16 А. При этом автор фото сообщила, что иномарка не стоит на тротуаре, а едет по нему. До ворот школы остаются считанные метры, но водитель, видимо, решил не утруждать свое чадо путешествием по грешной земле, а решил довезти так близко, как сумеет – жаль не было возможности зарулить прямо в класс.

Остальным школьникам и их родителям пришлось выпрыгивать из-под колес иномарки, шагать в сверкающей начищенной обуви по пыли и траве.