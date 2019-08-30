сегодня, 10:35
У липчанина, задолжавшего почти 2 миллиона, приставы арестовали мобильный телефон
Надо полагать, что теперь должник точно расплатится.
Совместный рейд с сотрудниками ГИБДД провели липецкие судебные приставы.
Как сообщили пресс-службе УФССП по Липецкой области, мероприятие проводилось с использованием специальной системы «Дорожный пристав», которая в потоке машин сканирует номер автомобиля и быстро «пробивает» по электронной базе данные о владельце. Если за хозяином авто числится долг, то система подает сигнал, и машину останавливают.
В ведомстве добавили, что во время рейда были арестованы 6 автомобилей должников.
А еще «добычей» приставов стал мобильный телефон. Вот как описала эту ситуацию пресс-служба УФССП по Липецкой области:
«Кроме того, у одного из должников был арестован мобильный телефон по исполнительным производствам различных категорий на общую сумму 1 млн. 705 тыс. руб. (из них: кредитные платежи – 1 млн. 196 тыс. руб.; налоги и взносы – 14 тыс. руб.; коммунальные платежи – 22 тыс. руб.; штрафы ГИБДД и иных органов – 43 тыс. руб., задолженность в пользу физ. лиц – 430 тыс. руб.)».
Фото r74.fssprus.ru
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