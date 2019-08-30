Общество

сегодня, 10:35

У липчанина, задолжавшего почти 2 миллиона, приставы арестовали мобильный телефон

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#Приставы #УФССП #долги
2
У липчанина, задолжавшего почти 2 миллиона, приставы арестовали мобильный телефон

Надо полагать, что теперь должник точно расплатится.

Совместный рейд с сотрудниками ГИБДД провели липецкие судебные приставы.

Как сообщили пресс-службе УФССП по Липецкой области, мероприятие проводилось с использованием специальной системы «Дорожный пристав», которая в потоке машин сканирует номер автомобиля и быстро «пробивает» по электронной базе данные о владельце. Если за хозяином авто числится долг, то система подает сигнал, и машину останавливают.

В ведомстве добавили, что во время рейда были арестованы 6 автомобилей должников.

А еще «добычей» приставов стал мобильный телефон. Вот как описала эту ситуацию пресс-служба УФССП по Липецкой области:

«Кроме того, у одного из должников был арестован мобильный телефон по исполнительным производствам различных категорий на общую сумму 1 млн. 705 тыс. руб. (из них: кредитные платежи – 1 млн. 196 тыс. руб.; налоги и взносы – 14 тыс. руб.; коммунальные платежи – 22 тыс. руб.; штрафы ГИБДД и иных органов – 43 тыс. руб., задолженность в пользу физ. лиц – 430 тыс. руб.)».

Фото r74.fssprus.ru


5 1163
#Приставы #УФССП #долги
2

Комментарии (5)

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Ужасно

33 минуты назад
Ну вот как он теперь без телефона....
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M6

42 минуты назад
У меня вообще долг 10 миллионов, и ко мне никто из приставов за ним не приходит! Живу так лет уже 5 с долгом.
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Московская, 83

44 минуты назад
К нам его! А то Никонов воткнул Галинке, воткнул... должность главвреда, с которой она не справляется!
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Кино и немцы

56 минут назад
1. Странно, что арестовали не авто, а всего лишь телефон. 2. Телефон видимо ничего ценного из себя не представлял, так как нормальный он бы хрен отдал бы без боя. 3. При таких долгах он просто признает себя банкротом и никто вообще никаких денег с него не получит никогда. 4. Хорошая возможность пойти купить себе новый смартфон.
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поросенок-пограничник

сегодня, 10:49
похоже толстого Дрюшу Тритьякова поймали, к него такой же долг на службе судебных приставов
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