Общество

4 минуты назад

Клещи за неделю покусали полтораста человек

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#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий
Клещи за неделю покусали полтораста человек

В регионе зафиксировали уже 16 случаев клещевого боррелиоза.

На исходе лета клещи в Липецкой области не снижают своей активности: за неделю они покусали 151 человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.

51 пострадавший – ребенок или подросток до 14 лет.

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний. 74,8 % укусивших людей насекомых были доставлены для исследования в специальные лаборатории., Из них 22,5% инфицированы возбудителями клещевых инфекций: 16,4% - боррелиоза, 5,0% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,9% – моноцитарного эрлихиоза человека.

По состоянию на 29 августа в регионе зарегистрированы 16 случаев клещевого боррелиоза, 1 завозной случай клещевого энцефалита. Больной прибыл к нам из Алтайского края.

Фото xakac.info

23
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий

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