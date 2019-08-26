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сегодня, 10:31

Липецкие «однушки» одни из самых больших в стране

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#недвижимость #квартиры
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Липецкие «однушки» одни из самых больших в стране

Но самые большие однокомнатные квартиры – в Дагестане

Самые просторные однокомнатные квартиры в строящихся домах в России оказались в Махачкале — площадь «однушек» в столице Дагестана составляет 50,2 кв. м. Это на 26,5% превышает средний показатель по стране (39,5 кв. м). При этом цена такой квартиры в дагестанской столице 1,7 млн руб., а в среднем по стране она составляет 2,2 млн руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений Domofond.ru, которые проанализировали рынок «однушек» в 75 российских городах.

Следом за Махачкалой идут три города с новыми однокомнатными квартирами площадью 43,2 кв. м: Чита, Смоленск и Сургут. В Сургуте такие квартиры продают за 3,1 млн руб., в Смоленске — за 1,8 млн руб., в Чите — за 2,7 млн руб. Замыкает пятерку лидеров Липецк с площадью «однушки» в 43 кв. м и стоимостью 1,8 млн руб., сообщает РБК.

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#недвижимость #квартиры
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Комментарии (4)

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Вольфганг

5 минут назад
аспирин, Не гопи пургу! я однушку покупал 3 года назад,площадью 42 квадрата за 1400 000 на "Стаханова" в новостройке компании СУ-11. На отделку 250 тыр ушло. И с учётом ,что сейчас цены на жильё за это время практически не повысились,сам считай.
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поколению идиотов

11 минут назад
Ваш, опохмелись! Всё в кучу собрал - советские и микросхемы.
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аспирин

22 минуты назад
Пустобрехи...в липе однушка от 40 кв. стоит от 2, 2 мульта))... если брать конечно не на фундамете.
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Ваш

37 минут назад
Советские микросхемы самые большие в мире!
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