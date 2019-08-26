Общество
сегодня, 10:31
Липецкие «однушки» одни из самых больших в стране
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Но самые большие однокомнатные квартиры – в Дагестане
Самые просторные однокомнатные квартиры в строящихся домах в России оказались в Махачкале — площадь «однушек» в столице Дагестана составляет 50,2 кв. м. Это на 26,5% превышает средний показатель по стране (39,5 кв. м). При этом цена такой квартиры в дагестанской столице 1,7 млн руб., а в среднем по стране она составляет 2,2 млн руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений Domofond.ru, которые проанализировали рынок «однушек» в 75 российских городах.
Следом за Махачкалой идут три города с новыми однокомнатными квартирами площадью 43,2 кв. м: Чита, Смоленск и Сургут. В Сургуте такие квартиры продают за 3,1 млн руб., в Смоленске — за 1,8 млн руб., в Чите — за 2,7 млн руб. Замыкает пятерку лидеров Липецк с площадью «однушки» в 43 кв. м и стоимостью 1,8 млн руб., сообщает РБК.
Следом за Махачкалой идут три города с новыми однокомнатными квартирами площадью 43,2 кв. м: Чита, Смоленск и Сургут. В Сургуте такие квартиры продают за 3,1 млн руб., в Смоленске — за 1,8 млн руб., в Чите — за 2,7 млн руб. Замыкает пятерку лидеров Липецк с площадью «однушки» в 43 кв. м и стоимостью 1,8 млн руб., сообщает РБК.
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