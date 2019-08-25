Лёгкий вход в учебный год

Оно неумолимо надвигается, это 1 сентября, отравляя последние августовские деньки школьникам и их родителям. Дети, радостно идущие в школу, — кажется, это такая же фантазия, как взрослые, спешащие из отпуска на работу.

Согласно многочисленным исследованиям, наиболее сложный период адаптации приходится на первые шесть недель. Причём труднее всего первоклашкам, пятиклассникам и ученикам выпускных классов. Малыши сталкиваются с новым, старшеклассники несут дополнительный груз ответственности за выбор профессии.



Как помочь своему ребёнку легче влиться в учебный процесс? На что нужно обратить внимание и когда забить тревогу, если что-то пошло не так? Как понять, что именно не так? Мы задали эти вопросы специалистам и собрали 5 полезных советов.



Помочь ребёнку с мотивацией



Ранний подъём, сидение в школе, выполнение домашних заданий — ребенок имеет полное право понимать, ради чего он должен это выносить. Мы, между прочим, за деньги работаем, а какие «плюшки» у вашего школьника?



— Есть несколько пунктов, благодаря которым ребенок может захотеть учиться, — объясняет детский психолог Юлия Кондратьева. — Именно «хочет учиться», а не «должен учиться». Без «должен», конечно, никакого дела не получится, но сначала — «захотеть». Это интерес к предмету, любимый учитель, похвалы родителей, собственная ценность в глазах одноклассников. Чтобы все пункты были одинаково на высоте, конечно, редкость, но если не работает ни один — ждать хорошей учёбы бессмысленно.



Что могут родители?



• Поддержать ребёнка, если он проявил интерес к какой-либо сфере знаний. И не важно, что вы видите его юристом, а ему интересны бабочки. Нельзя пробудить желание насильно, можно только пойти за ним.

• Познакомиться с учителем, поговорить с ним, особенно, если отношения не складываются. Не помогает — принять вместе с ребёнком решение: мы терпим Мариванну как неизбежное зло или переходим в другую школу.

• Хвалить. Это, конечно, особенно важно для младших школьников, они в большей степени ориентированы на одобрение взрослых, но и подростки тоже внутренне ждут принятия, хотят, чтобы вы ими гордились. Правда, демонстрируют часто совершенно обратное, но это издержки пубертата.

• С одноклассниками сложнее всего — здесь родители мало что могут изменить. Можно лишь посоветовать не ограничивать общение ребёнка, дать ему возможность научиться дружить. Помните: дети должны ссориться, мириться, делиться секретами, жалеть о том, что поделились, — словом, приобретать жизненный опыт.



Настроиться на его волну и настроить



По интернету ходит хороший анекдот: «Сынок, тебе сколько лет?» — «Десять». — «А мне в твои годы было 17, и я уже работал на трёх работах!». Сравнивать ребёнка с кем-либо, в том числе с собой — верный путь, чтобы воспитать в нём неуверенность, комплексы, нежелание что-либо делать. Про более серьёзные последствия обесценивания сейчас не будем, и этого достаточно. Если уж очень хочется сравнить, то это должно быть только со знаком плюс: «Ты такой же хороший математик, как отец!»



Вторым ненужным грузом становится родительский страх: и за ребёнка, и за то, что вы окажетесь неидеальными родителями.



— Я нередко сталкиваюсь с гиперопекой родителей, когда испуганные, больше чем малыши, родители, хватают меня за руку у входа и умоляют о помощи, — рассказывает учитель начальных классов Надежда Демьянова. — Вот это крайность: всё, что чувствует родитель, передается ребёнку с лихвой. Родителям нужно с радостью отправлять детей и с радостью встречать. Причём важно, встречать именно тогда, когда вы договорились, если вовремя не успеваете — предупредить.



Навести порядок



Абсолютно точно доказано: что у вашего ребёнка на столе, то и в голове — и хаос, и порядок вокруг чётко коррелируются с работой мозга. Подростков приучать к порядку, конечно, очень сложно, а вот с первоклашками это даже жизненно необходимо. Так вы вернёте своему ребёнку спокойствие и сохраните себе много нервных клеток.



— Между первоклассником и остальными младшими школьниками есть колоссальная разница, — поясняет Надежда Демьянова. — Первоклашки будто потеряны, забывают шапки, сменки, кофты. Так, что, товарищи родители, советую всё подписать. Даже стержни от ручек. Всё! Можно ребёнка тоже (это шутка, хотя…)



Что ещё могут родители?



• Набраться терпения и соблюдать режим. Очень важно, чтобы организм ребенка настроился на определённый рабочий ритм. Это трудно после безрежимного лета, но крайне необходимо.

• Не перегружать ребёнка. Это особенно актуально для выпускных классов, когда нередко дети ходят к трём-четырём репетиторам, посещают курсы в школе и т.д, и т.п. Но и в младших классах велик соблазн занять всё свободное время ребёнка, а это ни к чему хорошему не приводит.

• Рассказать или вместе поискать в интернете, что такое тайм-менеджмент. Распорядок дня — скучно и старомодно, а тайм-менеджмент — современно и круто. Можно вместе ему учиться. И отмечать успехи друг друга.



Позаботиться о движении



«Сиди смирно, не шевелись», — это для детского организма серьёзное испытание. «Ребёнок бесится — значит, он здоров», — любил повторять знаменитый липецкий педагог Константин Москаленко.



— На все искусственные ограничения наш организм обязательно даст реакцию, свой ответ, и чаще всего — не очень хороший, — убеждена врач Екатерина Громова. — Физическое движение необходимо для правильного развития и функционирования внутренних органов — в теле всё взаимосвязано. И особенно физические нагрузки важны для развития скелета — а это основа всего!

Поэтому контролируем физическую активность — ребёнок обязательно каждый день должен двигаться, это даже важнее, чем делать уроки (пока учителя не слышат).



Не гнаться за результатом



Знаете, почему в первом классе нет отметок? Потому что это не главное. Было бы хорошо, если б во всех классах в сентябре не ставили отметки, по крайней мере, плохие. Но школа на это не пойдёт, а вот родители могут себе позволить до 15 октября не ругать за двойки. Да и вообще, какой смысл за них ругать — это ж всё равно, что ругать за плохие результаты УЗИ. Нужно разобраться, почему они возникают, и выработать совместную стратегию по их искоренению. Совместную!



— В школе всё-таки очень важно научиться получать удовольствие от процесса, — считает Юлия Кондратьева. — От открытий и достижений, от получения новой информации. Мир так стремительно меняется, что речь сегодня уже идёт не об объёме знаний, а об умении их получать. А если этого нет, включаются бессознательные защиты, психика сопротивляется. Это выражается в частых болезнях, опозданиях, постоянной сонливости, всегда плохом настроении утром в понедельник, вспыльчивости. Если у ребёнка есть хотя бы один из перечисленных симптомов — нужно разбираться, в чём причина. И лучше это делать вместе с учителем, школьным психологом, выслушав все стороны и обязательно, в первую очередь, самого ребёнка.



Ну а ещё очень важно уметь «делать детям счастливую маму» — беречь своё эмоциональное здоровье, радовать себя, чтобы хватило сил до конца учебного года!



