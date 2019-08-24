В Ельце автомобиль «Ауди» расплющило об столб

Сегодня в Ельце на улице Ломоносова автомобиль «Ауди» врезался в бетонную опору линии электропередачи. По словам очевидцев аварии, перед столкновением машина, несшаяся с огромной скоростью, сбила еще несколько кирпичных столбиков.«В автомобиле находились трое молодых ребят. Водитель после столкновения был без сознания, за ним лежал парень, он подавал признаки жизни, третий - ходил возле машины», - пишет в социальных сетях свидетель ДТП.