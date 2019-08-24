Происшествия

сегодня, 17:25

В Ельце автомобиль «Ауди» расплющило об столб

9 965
#Авария #ДТП
2
В Ельце автомобиль «Ауди» расплющило об столб
Сегодня в Ельце на улице Ломоносова автомобиль «Ауди» врезался в бетонную опору линии электропередачи. По словам очевидцев аварии, перед столкновением машина, несшаяся с огромной скоростью, сбила еще несколько кирпичных столбиков.




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фото Данила Светлов.

«В автомобиле находились трое молодых ребят. Водитель после столкновения был без сознания, за ним лежал парень, он подавал признаки жизни, третий - ходил возле машины», - пишет в социальных сетях свидетель ДТП.
9 965
#Авария #ДТП
2

Комментарии (9)

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Умный город !

3 минуты назад
Тут спасёт только это!
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Тварь

3 минуты назад
Елец - это эдем. Стоит на трупах , население втягивает это и крыша у него съзжает.
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А в России

6 минут назад
Особенно! И самое страшное что дураки неконтролируемые. Если в Европе контролируемые! Эти вообще без контроля)))
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ДОХТОР

8 минут назад
почему то СОЖАЛЕНИЕ отсутствует
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Все время!

8 минут назад
Меня поражает это! Правда! Сколько же на свете дураков ! Не початый край!
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любопытный

9 минут назад
Интересно,они будут фоткаться около разбитой машины с надписью"Мы плевали на всех,ездим как хотим"
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Гостья

10 минут назад
Столб жалко,теперь восстанавливать его.
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Хорошо ещё,

26 минут назад
Не сбили никого
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Ну как обычно)))

28 минут назад
Столб и дурак нашли друг друга на огромной скорости ! Ещё один дурак на дороге меньше)
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