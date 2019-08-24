Происшествия
сегодня, 17:25
В Ельце автомобиль «Ауди» расплющило об столб
Сегодня в Ельце на улице Ломоносова автомобиль «Ауди» врезался в бетонную опору линии электропередачи. По словам очевидцев аварии, перед столкновением машина, несшаяся с огромной скоростью, сбила еще несколько кирпичных столбиков.
фото Данила Светлов.
«В автомобиле находились трое молодых ребят. Водитель после столкновения был без сознания, за ним лежал парень, он подавал признаки жизни, третий - ходил возле машины», - пишет в социальных сетях свидетель ДТП.
фото Данила Светлов.
«В автомобиле находились трое молодых ребят. Водитель после столкновения был без сознания, за ним лежал парень, он подавал признаки жизни, третий - ходил возле машины», - пишет в социальных сетях свидетель ДТП.
Умный город !
Тварь
А в России
ДОХТОР
Все время!
любопытный
Гостья
Хорошо ещё,
Ну как обычно)))