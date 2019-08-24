«Застывшее время»: вымершая деревня Мордовка

Деревня Мордовка Яблоновецкого cельского Совета Петровского района, упоминается в епархиальных сведениях 1911 года. В то время Мордовка именовалась селом (церковь была построена в 1904 г.) . Дворов крестьянских насчитывалось 113 с населением: мужского пола — 466, женского пола — 389 человек.



Деревня находится в живописных местах но в ней уже никто не живет.



GPS 52°25'34.1"N 40°34'28.7"E

