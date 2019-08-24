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3 минуты назад

«Застывшее время»: вымершая деревня Мордовка

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#Застывшее время
«Застывшее время»: вымершая деревня Мордовка
Деревня Мордовка Яблоновецкого cельского Совета Петровского района, упоминается в епархиальных сведениях 1911 года. В то время Мордовка именовалась селом (церковь была построена в 1904 г.) . Дворов крестьянских насчитывалось 113 с населением: мужского пола — 466, женского пола — 389 человек. 

Деревня находится в живописных местах но в ней уже никто не живет. 

GPS 52°25'34.1"N 40°34'28.7"E
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#Застывшее время

Комментарии (1)

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будем возрождаться и возрождаться

2 минуты назад
ВСЕМ , ВСЕМ , ВСЕМ .. Опрос проведенный на днях инициативными общественными не зависимыми экспертами , кого хотели видеть Липчане губернатором Липецкой Области показал : 68% - за Токарева ; 21% - за Артамонова , и остальные проценты высказались в пользу назначенных режимом спойлеров , которые готовы передать свои голоса Врио. Так что народ наконец то прозрел Липецкий.
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