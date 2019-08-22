Липецкие хоккеисты провели «славную» охоту в «Кубке Прикамья»

Правда «охотятся» наши в составах других команд, а не своей родной.

В Перми завершился традиционный предсезонный «Кубок Прикамья», на старте которого тон задавали воспитанники липецкого хоккея.

Среди 4-х команд первенствовал местный «Молот», одержавший победы во всех трех матчах: над «Зауральем» (Курган) – 3:1, «Рубином» (Тюмень) – 3:1 и «Торосом» (Нефтекамск) – 2:1.

В составе пермяков липчан не было. Зато ярко проявил себя в турнире наш Андрей Мнихович из занявшего 2-е место «Рубина». В обшей сложности на его счету оказались две шайбы в 3-х матчах. Кроме гола «Торосу», о котором мы рассказывали, сын легенды липецкого хоккея Александра Мниховича и в матче с «Зауральем», открыв счет на исходе первого периода. Правда, встреча завершилась в пользу уральской команды по буллитам – 2:1.

«Гроза олигархов» Владимир Бобылев в трех встречах отличился однажды, а его «Торос» замкнул турнирную таблицу.

Итоги «Кубка Прикамья 2019»:



1 место: «Молот-Прикамье» – 9 очков.

2 место: «Рубин» – 4 очка.

3 место: «Зауралье» – 3 очка.

4 место: «Торос» – 2 очка.

Фото Владимир Горшков (ХК «Молот-Прикамье»).