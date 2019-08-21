Спорт

9 минут назад

Гроза олигархов против сына легенды липецкого хоккея

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#Хоккей
Гроза олигархов против сына легенды липецкого хоккея

В турнире команд Высшей лиги на виду хоккеисты из Липецка.

В традиционном предсезонном турнире клубов ВХЛ в Перми «Кубок Прикамья» на видных ролях находятся воспитанники липецкого хоккея.

В стартовой игре «Рубин» из Тюмени обыграл нефтекамский «Торос» - 3:1.

В обеих командах играют липчане, они и отличились в составе каждого клуба. Уже на 4-й минуте счет открыл воспитанник липецкой СДЮШОР №11 форвард «Тороса» Владимир Бобылев (на фото пресс-службы своего клуба).

К этому хоккеисту приковано особое внимание на многих хоккейных площадках страны – все из-за того, что в прошлом сезоне в одном из матчей она на площадке в кулачном поединке побил форварда столичного «Динамо» Павла Роттенберга, сына знаменитого российского олигарха Аркадия Роттенберга. Судя по комментариям в соцсетях, общественность бурно поддержала тот поступок Бобылева.

Счет в матче вскоре сравнял перебравшийся летом в «Рубин» еще один наш земляк Андрей Мнихович, сын легенды липецкого хоккея Александра Мниховича. Мнихович-младший, выходивший на лед во втором звене, забил в излюбленном семейном стиле – с помощью силового прохода он буквально разрезал оборону соперников.

В дальнейшем забивал только «Рубин» - центрфорвард Денис Ячменев вывел свою команду вперед еще в первом периоде, на 8-й минуте. А за две секунды до финальной сирены партнер Мниховича по тройке Денис Сандер поразил пустые ворота соперников.

В другом матче хозяева турнира из пермского «Молота-Прикамья» победили прошлогоднего обладателя Кубка курганское «Зауралье» - 3:1.

В турнире участвуют только четыре указанные команды, которые сыграют между собой в один круг.

Напомним, что «Липецк» не участвует в турнирах ВХЛ с 2015 года. Талантливые игроки из нашего города вынуждены выступать за другие команды, так как наш город представлен лишь в Молодежной лиге (дивизион «Б»), где максимально допустимый возраст хоккеистов – 20 лет.

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#Хоккей

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