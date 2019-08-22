Общество

48 минут назад

По Соборной площади проехал «живой триколор» силовых структур

18 682
#День флага #триколор #силовики
По Соборной площади проехал «живой триколор» силовых структур

В преддверии Дня российского флага липецкие силовики составили на Соборной площади из своих автомобилей, окрашенных в цвета соответствующих служб, триколор и сняли это на видео. Инициатором акции стало Главное управление МЧС РФ по Липецкой области. 

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На главной площади Липецка выстроились служебные автомобили Главного управления МЧС, УМВД и следственного управления СК России по Липецкой области, составив цвета Государственного флага Российской Федерации. Полицейские представляли белый цвет триколора, символизирующий благородство, синие автомобили следователей – честность, а ярко красный пожарный автомобиль стал символом – смелости.


18 682
#День флага #триколор #силовики

Комментарии (18)

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Алкан с пятнадцатого

16 минут назад
Ничёсе! Вот это да! Как они так смогли! Это надо же, восторг то какой!
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гость

18 минут назад
Протокол об административном правонарушении, а этого за что ? Ленинский районный суд продлил на два месяца арест заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Воронежской области подполковника Виталия Чермашенцева.
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Для протокола административного

20 минут назад
Смотри чтобы к тебе воронок не подъехал....
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гость

20 минут назад
Протокол об административном правонарушении, а Черкалина , за что взяли ? Что он сделал ?
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Протокол об административном правонарушении

23 минуты назад
Пишите больше "адости" за Вами уже выехали по "айпи" адресам
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гость

25 минут назад
Пенсионер, ну , так не сиди на компом , а выявляй точки спаивания народа и совместно с ФСБ штурмуйте и жёстко наказывайте торговцев нелегальным алкоголем ! Но только не забывай ! Генеральная прокуратура России подала иск об обращении в доход государства активов, обнаруженных следствием у бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. У полковника, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., нашлось имущество на 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир и два загородных дома. Даже в своем Mercedes он без опаски хранил $200 тыс.
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Генерал Власов

26 минут назад
Не зря меня повесили ! Даже после моей смерти мои дела живы . Мой флаг армии РОА стал знаменем государства подвину красное знамя победы . Наши дела живы в современной России .
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Хагагахахахагаха!!!))))

27 минут назад
Заняться нечем? Идиеты
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Бывший БОМЖ

28 минут назад
Когда обнаглевшие менты изъятый контрафактный алкоголь отгружают своим реализаторам на точках за бабло это «благородство»?
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Заваркина

28 минут назад
Это Я приказала! А чо, креативненько!
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