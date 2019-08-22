По Соборной площади проехал «живой триколор» силовых структур

В преддверии Дня российского флага липецкие силовики составили на Соборной площади из своих автомобилей, окрашенных в цвета соответствующих служб, триколор и сняли это на видео. Инициатором акции стало Главное управление МЧС РФ по Липецкой области.

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На главной площади Липецка выстроились служебные автомобили Главного управления МЧС, УМВД и следственного управления СК России по Липецкой области, составив цвета Государственного флага Российской Федерации. Полицейские представляли белый цвет триколора, символизирующий благородство, синие автомобили следователей – честность, а ярко красный пожарный автомобиль стал символом – смелости.





