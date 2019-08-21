Для ельчан споют иностранец и победительница «Фабрики звезд»

На празднование Дня города в Ельце выступят Саша Немо и Ирина Дубцова.

В этом году 873-летие Ельца будут праздновать три дня — с 30 августа по 1 сентября. Как сообщили GOROD48 в администрации города, праздничные мероприятия состоят из нескольких тематических блоков — культурного, официального, спортивного и развлекательного



Официальная часть — это торжественные собрания и обновления городских досок почета. Одна из них, посвященная юным ельчанам, откроются театрализованным представлением. На доске разместят портреты школьников, отличившихся в спорте, науке и творчестве на общероссийском и мировом уровне. К официальным мероприятия также можно отнести открытие второго корпуса городской гостиницы и центра подготовки молодых боксеров на улице Советской, 85.



Запланировано множество спортивных событий. Большой семейный спортивный праздник «Елец — энергия позитива» пройдет 31 августа на стадионе «Труд». В этот же день у ФОК «Виктория» откроется обновленная площадка для занятий спортом. Она рассчитана на поклонников BMX, скейтов и самокатов. Сразу после открытия начнется фестиваль экстрим-спорта. В нем примут участие не только ельчане, заявлены спортсмены из Воронежа и Липецка.



Городской и детский парк, конечно, тоже готовятся к празднованию Дня города. Оба будут работать все три дня. Наплыв гостей в парки прогнозируется на 17 часов 31 августа. В это время там начнется выступление елецкого казачества. Джигитовки на конях не планируется, но будет театрализованная тематическая программа.



1 сентября станет главным днем праздника. В 16.00 на улице Мира откроется «Елецкий Арбат» - большая ярмарка торговлей сувенирами и вкусностями, мастер-классами, работой арт-кафе и выступлениями уличных музыкантов. В 19.00 на площади Ленина начнется праздничный концерт. Для ельчан споют белорусский исполнитель Саша Немо и победительница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова. Год назад артистка выступала на Дне города в Липецке.



На 21:00 запланирован запуск салюта над набережной реки Быстрая Сосна.