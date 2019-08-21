На Опытной станции убивали бездомных животных.

Фото: техническое задание к тендеру

Жительница Опытной станции сегодня стала свидетельницей уничтожения бездомных собак. Об увиденном она написала в соцсети.- Сегодня утром примерно в седьмом часу утра, по всей Опытной, а именно во дворе дома по улице Боевой проезд, 34, ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак. Каких любили и кормили. Разве это законно? Что за изверги? - задает вопросы горожанка.Женщина рассказала GOROD48, что видела двух собак, которые после выстрелов мотоциклиста бились в конвульсиях. Затем застреленных псов погрузили в «УАЗ».В пресс-службе УМВД по Липецкой области нам сообщили, что ни одной жалобы, касающейся отстрела животных в районе Опытной, в городские отделения полиции не поступило. Липчанке советуют написать заявление в полицию и изложить все увиденное. Кроме того, всем, кто становится свидетелями противоправных действий, стоит сообщать о них по телефону 02.В управлении главного смотрителя Липецка комментировать отстрел собак на Опытной станции, отказались, сославшись на отсутствие полномочий распространять такую информацию. В вышестоящем ведомстве — департаменте благоустройства Липецка — также не оказалось сведений о текущем отлове бродячих животных: управление главного смотрителя отчитывается перед мэрией по этому виду деятельности только раз в месяц.Напомним, что отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной организацией, победителем торгов, в соответствии с установленными законом правилами. Отловленные животные осматриваются ветеринарами, усыпляют лишь социально опасных и неизлечимо больных. Отстреливать животных на улицах категорически запрещено.Согласно данным сайта государственных закупок тендер на услуги по отлову животных на липецких улицах на 6,1 млн рублей выиграла компания «Ситиплюс».