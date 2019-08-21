Общество

48 минут назад

«Ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак»

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#отлов #бродящие животные
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«Ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак»

На Опытной станции убивали бездомных животных.

Жительница Опытной станции сегодня стала свидетельницей уничтожения бездомных собак. Об увиденном она написала в соцсети.

- Сегодня утром примерно в седьмом часу утра, по всей Опытной, а именно во дворе дома по улице Боевой проезд, 34, ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак. Каких любили и кормили. Разве это законно? Что за изверги? - задает вопросы горожанка.

Женщина рассказала GOROD48, что видела двух собак, которые после выстрелов мотоциклиста бились в конвульсиях. Затем застреленных псов погрузили в «УАЗ».

В пресс-службе УМВД по Липецкой области нам сообщили, что ни одной жалобы, касающейся отстрела животных в районе Опытной, в городские отделения полиции не поступило. Липчанке советуют написать заявление в полицию и изложить все увиденное. Кроме того, всем, кто становится свидетелями противоправных действий, стоит сообщать о них по телефону 02. 

В управлении главного смотрителя Липецка комментировать отстрел собак на Опытной станции, отказались, сославшись на отсутствие полномочий распространять такую информацию. В вышестоящем ведомстве — департаменте благоустройства Липецка — также не оказалось  сведений о текущем отлове бродячих животных: управление главного смотрителя отчитывается перед мэрией по этому виду деятельности только раз в месяц.

Напомним, что отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной организацией, победителем торгов, в соответствии с установленными законом правилами. Отловленные животные осматриваются ветеринарами, усыпляют лишь социально опасных и неизлечимо больных. Отстреливать животных на улицах категорически запрещено.


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Фото: техническое задание к тендеру


Согласно данным сайта государственных закупок тендер на услуги по отлову животных на липецких улицах на 6,1 млн рублей выиграла компания «Ситиплюс».
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#отлов #бродящие животные
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Комментарии (32)

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Вопрос

7 секунд назад
нах, у каждого своя среда обитания, не будет уличных животных, крысами захлебнёмся. И почему ты решил что можешь ходить по улицам, а они нет? Ублюдочная философия тупых олигофренов
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Гостья

1 минуту назад
Изверги. Да что б , тебя, МРАЗЬ, на мотоцикле по асфальту рвзмазало вместе с твоими тупыми мозгами. Думаю так и будет. Если ты читаешь, то знай, что ты убийца и ублюдок. Правильно писали потомок шариковых, тупоголовых и ограниченных. Ни в одной стране мира такого нет. И это после указа Президента о защите животных. Как по ночам то тебе спиться, убогая нелюди. Но ничего не происходит безнаказанно
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Я тоже понимаю

2 минуты назад
Я понимаю конечно же , жалко ,НО,на фига изобретать то,что уже опробовано десятилетиями?Не-наверно можно и нужно улучшать,но изобретать...Так вот-почему бы не взять "на вооружение" не более забористый Новичок и еще более мощные ракеты,а опыт ЕС,США,Австралии,Японии,тем более что в той же Австралии уже имеют охрененный опыт борьбы с инвазивными видами животных?Желающий ищет способы,а в рашке-возможность спионерить наши деньги.Я тоже частенько уе...ываю от таких собак,когда,например,еду на сад,так что понимаю о чем вы.Тем не менее-может все же стоит присмотреться к "гей-странам"?Расстреляют собак-появятся бешеные саблезубые кошки,потом лисы,а потом какие-нибудь вороны с енотами начнут нам мешать.Вон в КАНАДЕ-находят же общий язык и с лосями и даже с ПОЛЯРНЫМИ МЕДВЕДЯМИ,а этот самый медведь-САМЫЙ КРУПНЫЙ НАЗЕМНЫЙ ХИЩНИК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.А в Африке-там змеи и скорпионы-как у нас воробьи ))))))
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Наши люди на уровне

3 минуты назад
Мнение, собаки и кошки находятся по развитию. Поэтому так и живут. Как животные)))
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Какие люди -МОЛОДЕЦ ! КРАСАВА !

5 минут назад
Я тебя полностью поддерживаю ! Молодец ,красава , четкий комментарий !
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Мотоциклист-молодец!

5 минут назад
Дмитрий Краси чков, приюты переполнены, потому что наше государство не удосужилось позаботиться о финансировании приютов. Я полностью поддерживаю этого мотоциклиста, потому что ходишь по городу вечером как в фильме ужасов, а про велосипедистов я вообще молчу. И вообще как можно сказать на человека "отстрелять" , а на собак "как можно у животных забирать жизнь"
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Мнение

5 минут назад
Какие люди, от людей говна гораздо больше. Тоннами вывозят после гуляний, подъезды, лифты все загажены, окурки горамм лежат на асфальте, сопли разбрасываете во все стороны, и это именно те, кому животные помешали. Всем жизнь дал господь и не нужно брать на себя его функции и лишать кого то жизни.
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Кого сравнивать то?

8 минут назад
Вопрос, европейцев и этих шакалят? Европа заслужила то что заслужила. А шакалята-что они заслужили!
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Мотоциклисты сильно рычать по ночам !

9 минут назад
А когда будут отстреливать мотоциклистов ???они всем мешают !!!,
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Вопрос

10 минут назад
Я понимаю конечно же , жалко ,НО, а как этот вопрос решают в Европе? Там люди, а в стране победившей фашизм, много последователей фашизма. Вам всем, любителям убивать, воздастся за всё.
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