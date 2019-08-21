Общество
48 минут назад
«Ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак»
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На Опытной станции убивали бездомных животных.
Жительница Опытной станции сегодня стала свидетельницей уничтожения бездомных собак. Об увиденном она написала в соцсети.
- Сегодня утром примерно в седьмом часу утра, по всей Опытной, а именно во дворе дома по улице Боевой проезд, 34, ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак. Каких любили и кормили. Разве это законно? Что за изверги? - задает вопросы горожанка.
Женщина рассказала GOROD48, что видела двух собак, которые после выстрелов мотоциклиста бились в конвульсиях. Затем застреленных псов погрузили в «УАЗ».
В пресс-службе УМВД по Липецкой области нам сообщили, что ни одной жалобы, касающейся отстрела животных в районе Опытной, в городские отделения полиции не поступило. Липчанке советуют написать заявление в полицию и изложить все увиденное. Кроме того, всем, кто становится свидетелями противоправных действий, стоит сообщать о них по телефону 02.
В управлении главного смотрителя Липецка комментировать отстрел собак на Опытной станции, отказались, сославшись на отсутствие полномочий распространять такую информацию. В вышестоящем ведомстве — департаменте благоустройства Липецка — также не оказалось сведений о текущем отлове бродячих животных: управление главного смотрителя отчитывается перед мэрией по этому виду деятельности только раз в месяц.
Напомним, что отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной организацией, победителем торгов, в соответствии с установленными законом правилами. Отловленные животные осматриваются ветеринарами, усыпляют лишь социально опасных и неизлечимо больных. Отстреливать животных на улицах категорически запрещено.
Фото: техническое задание к тендеру
Согласно данным сайта государственных закупок тендер на услуги по отлову животных на липецких улицах на 6,1 млн рублей выиграла компания «Ситиплюс».
- Сегодня утром примерно в седьмом часу утра, по всей Опытной, а именно во дворе дома по улице Боевой проезд, 34, ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак. Каких любили и кормили. Разве это законно? Что за изверги? - задает вопросы горожанка.
Женщина рассказала GOROD48, что видела двух собак, которые после выстрелов мотоциклиста бились в конвульсиях. Затем застреленных псов погрузили в «УАЗ».
В пресс-службе УМВД по Липецкой области нам сообщили, что ни одной жалобы, касающейся отстрела животных в районе Опытной, в городские отделения полиции не поступило. Липчанке советуют написать заявление в полицию и изложить все увиденное. Кроме того, всем, кто становится свидетелями противоправных действий, стоит сообщать о них по телефону 02.
В управлении главного смотрителя Липецка комментировать отстрел собак на Опытной станции, отказались, сославшись на отсутствие полномочий распространять такую информацию. В вышестоящем ведомстве — департаменте благоустройства Липецка — также не оказалось сведений о текущем отлове бродячих животных: управление главного смотрителя отчитывается перед мэрией по этому виду деятельности только раз в месяц.
Напомним, что отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной организацией, победителем торгов, в соответствии с установленными законом правилами. Отловленные животные осматриваются ветеринарами, усыпляют лишь социально опасных и неизлечимо больных. Отстреливать животных на улицах категорически запрещено.
Фото: техническое задание к тендеру
Согласно данным сайта государственных закупок тендер на услуги по отлову животных на липецких улицах на 6,1 млн рублей выиграла компания «Ситиплюс».
31 656
Вопрос
Гостья
Я тоже понимаю
Наши люди на уровне
Какие люди -МОЛОДЕЦ ! КРАСАВА !
Мотоциклист-молодец!
Мнение
Кого сравнивать то?
Мотоциклисты сильно рычать по ночам !
Вопрос