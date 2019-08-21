Общество
18 минут назад
«Детей так и тянет поиграть с «фонтанчиком»
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Раскопки коммунальщиков стали местом для забав ребятни.
Липчанин Дмитрий Александрович беспокоится о безопасности детей, играющих во дворе дома №4 на улице Звездной. По словам липчанина, ребятня использует раскопки коммунальщиков для своих забав. Место ремонта теплосети хоть и огорожено, но детям пара аншлагов — не помеха. А ведь внизу — горячая вода.
В липецком филиале «Квадры» приняли жалобу на ситуацию и пообещали постараться более тщательно обезопасить место работа.
В липецком филиале «Квадры» приняли жалобу на ситуацию и пообещали постараться более тщательно обезопасить место работа.
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гостья