Общество

18 минут назад

«Детей так и тянет поиграть с «фонтанчиком»

1 193
#ремонт #теплосеть
«Детей так и тянет поиграть с «фонтанчиком»

Раскопки коммунальщиков стали местом для забав ребятни.

Липчанин Дмитрий Александрович беспокоится о безопасности детей, играющих во дворе дома №4 на улице Звездной. По словам липчанина, ребятня использует раскопки коммунальщиков для своих забав. Место ремонта теплосети хоть и огорожено, но детям пара аншлагов — не помеха. А ведь внизу — горячая вода.


 В липецком филиале «Квадры» приняли жалобу на ситуацию и пообещали постараться более тщательно обезопасить место работа.
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#ремонт #теплосеть

Комментарии (1)

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гостья

15 минут назад
ну и что делать липчанин не предложил? родителям работу бросить и сидеть с детьми? детей замкнуть дома? вы что в детстве сидели дома под замком? нигде не лазили?
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