В ДТП с микроавтобусом рейса Тула-Липецк погиб один человек

Пострадали 11 пассажиров микроавтобуса "Фольксваген"

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Авария произошла сегодня в 17.40 на трассе "Лопатково-Ефремов" в Тепло-Огарёвском районе Тульской области.Как сообщает ГУ МЧС России по Тульской области, на телефон "Единой службы спасения-112" сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 50-м км автодороги "Лопатково-Ефремов", где произошло столкновение двух автотранспортных средств "Киа" и "Фольксваген" поступило в 18.03."К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники", сообщают в тульском управлении МЧС.Как стало известно GOROD48, в результате аварии пострадали 11 из 18-и пассажиров микроавтобуса. Один человек погиб. По некоторым данным погибший - водитель "Киа". Среди пострадавших пассажиров есть ребенок - десятилетняя девочка.На месте ДТП в данный момент работает оперативно-следственная группа УГИБДД Тульской области. Пострадавшим оказывается помощь.



