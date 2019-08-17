Происшествия

сегодня, 18:55

В ДТП с микроавтобусом рейса Тула-Липецк погиб один человек

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#дтп
В ДТП с микроавтобусом рейса Тула-Липецк погиб один человек

Пострадали 11 пассажиров микроавтобуса "Фольксваген"

Авария произошла сегодня в 17.40 на трассе "Лопатково-Ефремов" в Тепло-Огарёвском районе  Тульской области.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тульской области, на телефон "Единой службы спасения-112" сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 50-м км автодороги "Лопатково-Ефремов", где произошло столкновение двух автотранспортных средств "Киа" и "Фольксваген" поступило в 18.03.

"К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники", сообщают в тульском управлении МЧС.

Как стало известно GOROD48, в результате аварии пострадали 11 из 18-и пассажиров микроавтобуса. Один человек погиб. По некоторым данным погибший - водитель "Киа".  Среди пострадавших пассажиров есть ребенок - десятилетняя девочка. 

На месте ДТП в данный момент работает оперативно-следственная группа УГИБДД Тульской области. Пострадавшим оказывается помощь.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области




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1687
#дтп

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