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42 минуты назад
Эксперты назвали продукты, ускоряющие старение кожи
Специалисты назвали шесть продуктов, вызывающих преждевременное старение кожи
Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи, пишут Известия.
По словам экспертов, одним из самых вредных продуктов является сахар — его постоянное присутствие в рационе замедляет синтез коллагена — белка, который отвечает за упругость кожи. На втором месте в списке оказалось переработанное мясо. Специалисты отмечают: избыточное употребление данного продукта отрицательно сказывается на обмене веществ, делает кожу тусклой, портит ее цвет и повышает склонность к возникновению акне.
Также, по словам специалистов, для кожи вредна соль — она способствует возникновению отеков и ухудшению качества кожи. В список попал и кофе — утверждается, что этот напиток обезвоживает организм, способствуя появлению морщин.
На пятой строчке - алкоголь. Эксперты утверждают, что употребление спиртных напитков провоцирует появление припухлостей на коже, делает более выраженными кровеносные сосуды на ней.
Замыкают рейтинг продукты из кукурузы, в том числе хлопья для завтраков, чипсы и попкорн - любовь к этим продуктам нарушает в организме баланс жирных кислот омега-3 и омега-6.
По словам экспертов, одним из самых вредных продуктов является сахар — его постоянное присутствие в рационе замедляет синтез коллагена — белка, который отвечает за упругость кожи. На втором месте в списке оказалось переработанное мясо. Специалисты отмечают: избыточное употребление данного продукта отрицательно сказывается на обмене веществ, делает кожу тусклой, портит ее цвет и повышает склонность к возникновению акне.
Также, по словам специалистов, для кожи вредна соль — она способствует возникновению отеков и ухудшению качества кожи. В список попал и кофе — утверждается, что этот напиток обезвоживает организм, способствуя появлению морщин.
На пятой строчке - алкоголь. Эксперты утверждают, что употребление спиртных напитков провоцирует появление припухлостей на коже, делает более выраженными кровеносные сосуды на ней.
Замыкают рейтинг продукты из кукурузы, в том числе хлопья для завтраков, чипсы и попкорн - любовь к этим продуктам нарушает в организме баланс жирных кислот омега-3 и омега-6.