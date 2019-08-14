Происшествия

29 минут назад

23-летний липчанин украл у работодателя 2 миллиона рублей и сотовый телефон за 8 тысяч

2 221
#кража
23-летний липчанин украл у работодателя 2 миллиона рублей и сотовый телефон за 8 тысяч

Полицейские во время расследования дела о присвоении средств предприятия установили причастность 23-летнего жителя Липецка к хищению более двух миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствием установлено, что юный липанин, являясь материально-ответственным лицом компании, в апреле 2019 года украл вверенные ему более двух миллионов рублей путем электронных платежей через учетную запись другого сотрудника. А в мае 2019 года подозреваемый похитил смартфон стоимостью 8500 рублей, принадлежащий компании. Общая сумма материального ущерба предприятия составила два миллиона тринадцать тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
2 221
#кража

Комментарии (2)

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Зелёный фургон

1 минуту назад
Не украл, а взял во временное пользование. Просил ещё "таракановки" 3 литра-не дал, жадюга.
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Московская, 83

2 минуты назад
Молоток! К нам его! А то опущенный Петр Иваныч не хочет работать после опущения до зама!
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