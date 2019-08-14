23-летний липчанин украл у работодателя 2 миллиона рублей и сотовый телефон за 8 тысяч

Полицейские во время расследования дела о присвоении средств предприятия установили причастность 23-летнего жителя Липецка к хищению более двух миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствием установлено, что юный липанин, являясь материально-ответственным лицом компании, в апреле 2019 года украл вверенные ему более двух миллионов рублей путем электронных платежей через учетную запись другого сотрудника. А в мае 2019 года подозреваемый похитил смартфон стоимостью 8500 рублей, принадлежащий компании. Общая сумма материального ущерба предприятия составила два миллиона тринадцать тысяч рублей.



Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

