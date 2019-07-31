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Водителям: все дорожные камеры свели в одну карту

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#карта #камера #дорожное движение #ГИБДД
Водителям: все дорожные камеры свели в одну карту

Специальная схема размещена на сайте ГИБДД.

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк. Портал создан не только для информирования участников дорожного движения, но и в помощь разработчикам навигационных приложений.

- Сегодня на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме нoвый интерактивный раздел, в котором собрана инфoрмация о местах размещения работающих в автoматическом режиме специальных технических cредств, имеющих функции фoто- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дoрожного движения РФ, - цитирует Ирину Волк ТАСС.

Для того чтобы посмотреть, где есть камеры, нужно с главной страницы сайта перейти в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». Далее надо выбрать интересующий российский регион и найти на подгружаемой карте нужную область, поясняет РБК.

Как сообщает «Газета.ру», после размещения карты камер на сайте ГИБДД ресурс рухнул. Пользователей на главной странице сайта встречает надпись о том, что на портале ведутся технические работы.
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#карта #камера #дорожное движение #ГИБДД

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