В России
сегодня, 12:54
Водителям: все дорожные камеры свели в одну карту
Специальная схема размещена на сайте ГИБДД.
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк. Портал создан не только для информирования участников дорожного движения, но и в помощь разработчикам навигационных приложений.
- Сегодня на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме нoвый интерактивный раздел, в котором собрана инфoрмация о местах размещения работающих в автoматическом режиме специальных технических cредств, имеющих функции фoто- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дoрожного движения РФ, - цитирует Ирину Волк ТАСС.
Для того чтобы посмотреть, где есть камеры, нужно с главной страницы сайта перейти в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». Далее надо выбрать интересующий российский регион и найти на подгружаемой карте нужную область, поясняет РБК.
Как сообщает «Газета.ру», после размещения карты камер на сайте ГИБДД ресурс рухнул. Пользователей на главной странице сайта встречает надпись о том, что на портале ведутся технические работы.
- Сегодня на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме нoвый интерактивный раздел, в котором собрана инфoрмация о местах размещения работающих в автoматическом режиме специальных технических cредств, имеющих функции фoто- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дoрожного движения РФ, - цитирует Ирину Волк ТАСС.
Для того чтобы посмотреть, где есть камеры, нужно с главной страницы сайта перейти в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». Далее надо выбрать интересующий российский регион и найти на подгружаемой карте нужную область, поясняет РБК.
Как сообщает «Газета.ру», после размещения карты камер на сайте ГИБДД ресурс рухнул. Пользователей на главной странице сайта встречает надпись о том, что на портале ведутся технические работы.