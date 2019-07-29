Спорт

сегодня, 16:37

Коллега из Белгорода высмеял главного тренера «Металлурга»

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#Футбол #"Металлург"
Коллега из Белгорода высмеял главного тренера «Металлурга»

В Белгороде так празднуют вчерашнюю победу, что уже и не поймешь, где перегибают палку, а где - нет.

На вчерашней пресс-конференции после матча в Белгороде, в котором «Металлург» уступил «Салюту» - 2:3 и выбыл из Кубка России, главный тренер «сталеваров» упрекнул хозяев в некачественной подготовке футбольного поля.

Сергей Машнин обратил внимание, что в 30-градусную жару поле даже не удосужились полить, из-за чего оно было твердым как бетон. «Зачем мучить своих и чужих футболистов?», - задался вопросом липчанин.

Его слова вызвали неожиданную отповедь у тренера соперников Олега Сергеева.

- Они проиграли, и им нужно что-то сказать, - отреагировал белгородец, - Тренеру соперников нужно было найти какую-то причину поражению, вот он ее и нашел – в том, что поле не полили. Если бы полили, то, вероятно, сказал бы, что поле слишком мягкое.

Тренер «Салюта» на встрече с журналистами вообще вел себя так, словно его команда обыграла не «Металлург», а «Барселону»?

- Сегодня все наши футболисты сыграли отлично, поэтому заслуженно победили. Отлично проявил себя вратарь, который в конце матча нас спас, отразив пенальти.

- Что скажете о выходе на замену Александра Алеева? (полузащитник «Салюта» появился на поле еще в первом тайме, забил второй гол своей команды, прим.).

- Агеев освежил игру. Дал позитива.

- Почему же вы его выпустили только на замену?

- Мы его берегли.

- С кем бы вы хотели сыграть в следующем круге – с «Калугой» или брянским «Динамо»?

- Нам все равно кого обыгрывать.

В Белгороде, похоже, второй день не могут напраздноваться после выигрыша у «Металлурга». Сегодня в официальной группе «Салюта» в сети «ВКонтакте» появился мем по мотивам картины русского художника Александра Иванова «Явление Христа народу», где в роли Спасителя изображен герой матча вратарь Денис Сафонов, отбивший пенальти в конце матча. Такими темпами голкипера, видимо, скоро вообще канонизируют.

В роли Иоанна Крестителя изображен тренер Олег Сергеев.

Олег Сергеев (1968 г.р.) известный в прошлом футболист, нападающий. Чемпион СССР-1991 и обладатель Кубка СССР-1991 в составе ЦСКА. В 1998 году успел поиграть за липецкий «Металлург» - 16 матчей, 9 голов. 

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#Футбол #"Металлург"

Комментарии (5)

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Сосать тренеришка

6 минут назад
Белгородского тренера рот наоборот
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липецкий Газмяс

17 минут назад
металолом никогда ничего не выигрывал
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А ещё говорят,

38 минут назад
Плохому танцору...
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ВО КАК

сегодня, 16:53
Белгородцы молодцы что не полили поле.А то еще бы липчане поскользнулись.
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Ольга

сегодня, 16:50
Поняла, что праздник в Белгороде перешел на уровень умоисступления.
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