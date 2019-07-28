«Металлург» в нынешнем сезоне не завоюет Кубок России

В конце матча в Белгороде липчане могли спасти матч, но не реализовали пенальти.

Недолгим оказалось выступление липецкого «Металлурга» в Кубке России-2019/2020. В своем первом матче на стадии 1/128 финала в Белгороде «сталевары» уступили местному «Салюту» - 2:3.

После первого тайма слабо верилось в такое неудачное развитие событий: липчане дважды выходили вперед, к перерыву вели – 2:1 и в целом контролировали игру. Все поменялось после перерыва, но даже в этой непростой ситуации наши футболисты могли спасти матч и, минимум, перевести игру в дополнительное время. Однако на последних минутах Александр Харин не реализовал пенальти.

Впервые в стартовом составе «Металлурга» вышел экс-нападающий воронежского «Факела» Артур Арустамян. И доверие тренеров оправдал уже через четверть часа , открыв счет своим голам за «Металлург» и открыв счет в матче.

Хозяевам удалось отыграться в середине первого тайма: едва ли не первая атака «Салюта» завершилась фланговым прострелом и ударом головой в упор в исполнении форварда Ильи Молтенинова, на который никак не мог среагировать наш голкипер Михаил Алфимов – 1:1.

Впрочем, уже через несколько минут «Металлургу» удалась изумительная многоходовая комбинация. Липчане многочисленными передачами буквально «раскатали» хозяев – Арустамян выкатывал мяч Сергею Чернышову уже на пустые ворота и второй форвард нашей команды не промахнулся – 2:1.

Сложно сказать, куда подевалась эта уверенная игра во втором тайме. Видимо, «Салюту» помог быстрый гол. Перехватив мяч, на нашей половине поля, хозяева провели быструю атаку и в результате Александр Агеев поразил дальний нижний угол наших ворот – 2:2.

А затем наступил черед пенальти. Каждая команда исполняла 11-метровые по одному разу. Сначала игрок «Салюта» воспользовался ошибкой липецкой обороны и вынудил липчан на «высшую меру наказания». Илья Молтенинов пробил без шансов для Алфимова, и белгородцы впервые вышли вперед – 3:2.Отметим, что автор "дубля" Молтенинов три года назад играл в "Металлурге" и таким образом передал "привет" бывшему клубу.



Играть оставалось почти полчаса: «Металлург» давил и атаковал, но и сам пару раз чуть не пропустил в ответных выпадах атаках хозяев.

За 13 минут до конца встречи при подаче углового арбитр усмотрел нарушение правил в действиях игрока «Салюта» и вновь указал на «точку»: в отсутствие дисквалифицированного (за красную карточку, полученную в кубковой игре еще в прошлом сезоне, прим.) штатного пенальтиста Андрея Овчинникова к мячу подошел полузащитник Александр Харин. Бил он в правый от себя верхний угол, но голкипер хозяев Денис Сафронов совершил подвиг, достав мяч.

В конце матча «Салют» умело тянул время и по сути больше не дал липчанам шанса отыграться.

В целом матч обнажил кадровые проблемы «Металлурга»: без травмированного основного защитника Константина Титова слабо сыграла оборона, а без Овчинникова некому было реализовать важный 11-метровый.

Теперь команде Сергея Машнина остается сконцентрироваться на чемпионате, где уде в четверг. 1 августа «Металлург» играет в Новомосковске с «Химиком-Арсеналом».