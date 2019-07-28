Сергей Машнин: «Зачем издеваться над своими и чужими футболистами?»

Тренер "Металлурга" о поражении в Белгороде.

На пресс-конференции в Белгороде невооруженным глазом было видно, насколько главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин расстроен поражением от «Салюта» - 2:3.

- Была равная игра. При счете 2:3 мы имели моменты, чтобы спасти матч: дважды не смогли замкнуть хорошие передачи, плюс не забили пенальти. Нам просто не повезло, - сказал наставник липчан, - Плюс, хотелось бы задать вопрос хозяевам: температура плюс 30 градусов, а поле не полито. Покрытие было очень жестким. Зачем было издеваться над своими и чужими футболистами? Непонятно…

- Пенальти, по-вашему, был?

- Который мы не забили? Был, конечно – вы же видели, что судья назначил. И в наши ворота тоже был – «левый» какой-то. Но арбитр указал на 11-метровую отметку.

Липецкий «Металлург» выбыл из Кубка России и теперь получит возможность сконцентрироваться на чемпионате. 1 августа «сталевары» играют в Новомосковске с «Химиком-Арсеналом», а в пятницу, 9 августа, дома примут подмосковные «Химки-М».