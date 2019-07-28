Чемодан на входе в липецкий торговый центр вызвал подозрение у охранника

На место стянуты службы экстренного реагирования.





Сегодня в Липецке проявил бдительность охранник торгового центра на улице Космонавтов в Липецке – он заметил чемодан на входе в торговые помещения.



О своей находке он сообщил в полицию. После этого на место были стянуты службы экстренного реагирования.

