Происшествия

13 минут назад

Чемодан на входе в липецкий торговый центр вызвал подозрение у охранника

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#подозрительный предмет
Чемодан на входе в липецкий торговый центр вызвал подозрение у охранника

На место стянуты службы экстренного реагирования. 

Сегодня в Липецке проявил бдительность охранник торгового центра на улице Космонавтов в Липецке – он заметил чемодан на входе в торговые помещения. 

О своей находке он сообщил в полицию. После этого на место были стянуты службы экстренного реагирования.
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75
#подозрительный предмет

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