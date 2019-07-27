Происшествия

сегодня, 08:38

В Липецке резко увеличилось количество фальшивых денег

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#фальшивомонетничество

Полиция предупреждает о резко участившихся случаях обнаружения поддельных купюр достоинством 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. За первое полугодие 2019 года только в Липецке зарегистрировано 70 фактов обнаружения сомнительных денежных купюр.



Поддельные банкноты можно определить визуально. К характерным признакам подделки денежных купюр, образца 1997 года относятся:

- одинаковые серии и номера банкнот;

- нестойкость бумаги к механическому воздействию (при продолжительном обращении купюра расслаивается, краска стирается);

- отсутствие ныряющей металлизированной нити или ее имитация;

- отсутствие в бумаге защитных волокон;

- отсутствие водяных знаков или их имитация;

- отсутствие рельефности реквизитов, воспринимаемых на ощупь;

- микротекст на банкнотах нечеткий или нечитаемый;

- отсутствие скрытого изображения - на узорной ленте не просматриваются буквы «РР».

На банкнотах образца 2004 года признаками подделки являются:

- отсутствие радужных полос при рассмотрении банкноты перпендикулярно направлению взгляда;

- отсутствие ныряющей металлизированной нити на оборотной стороне банкноты;

- при рассмотрении банкнот на свет, на них видно цифровое обозначение номинала, сформированное микроотверстиями.

- при рассмотрении банкноты достоинством 1000 рублей, герб города Ярославля не меняет свой цвет с малинового на золотисто-зеленый.

В Липецке наиболее часто встречаются поддельные банкноты достоинством 1000 рублей со следующими сериями и номерами:

Серия: ис № 5*3****    Серия: кс № 5*3****   Серия: гТ № ***** Серия: ЛП № 6*3**** Серия: иП № 6*3**** Серия: зя № ***** Серия: ЛП № 5*3****  Серия: иП № 5*3**** Серия:  ьП № ******* Серия: гн № 710-719****  Серия:  ЕХ № 147**** Серия:  оМ № 916****Серия:  ВБ № 7*3****  Серия:  ьН № 370-379**** Серия:  аМ № 242****  Серия:  оП № 910-919** Серия: тЛ № ******* Серия: тН № 421****Серия: аЛ № ******* Серия: тП № 213****.

Поддельные купюры достоинством 5 000 рублей:

Серия: ек № 274**** Серия: мв № 163**** Серия: ви № 744**** Серия Вя № 475****, вм № 508****, ав № 687****, Серия: еб № 893**** Серия: мб № 98**** Серия: ах № 284****, Серия бх № 274****, Серия: ав № 477****, Серия: ав № 677****, ба № 687****, бв 988****, бв 478****, ба *******, вм 58847**, вм 47847**, ВА 263****, вм № 3884724

При получении денежной купюры, которая вызывает сомнение, ни в коем случае не делайте попыток избавиться от нее путем сбыта другим лицам – это преступление (статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за изготовление или сбыт, а также перевозку в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг с наказанием в виде лишения свободы, на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, либо без таковой).

В этом случае необходимо позвонить в полицию по телефону 02.

В ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку можно обратиться по телефонам 8-980-353-76-30, 8-906-683-11-11. Дежурная часть УМВД России по г. Липецку 8(4742) 25-91-11.

Постарайтесь запомнить приметы лица, сбывшего вам поддельную купюру, в каком направлении он ушел, государственный номер и марку автомобиля, на котором он уехал.

За предоставление информации о лицах, изготавливающих или сбывающих поддельные денежные знаки, органы внутренних дел гарантируют анонимность и вознаграждение.

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#фальшивомонетничество

Комментарии (4)

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Сергей 13

16 минут назад
Тупорылым БЭПовцам, -какой станок,опять тут 100% в лужу дуют,участились случаи сбыта бублей,которые в магазине продают,рекламу на г.48 сделали достойную и теперь каждый асел считает своим долгом пару тройку бумажек сунуть в терминал.
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Тупорылым БЭПовцам

33 минуты назад
Ищите станок дебилы, а не автомобиль на котором уехали...
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молодой тупняк

41 минуту назад
а если я не знаю что купюра поддельная и расплачиваясь ей на кассе, обнаружится что она поддельная, что тогда будет?
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Едротам задротам

43 минуты назад
Значит можно печатать??? А людям нет?
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