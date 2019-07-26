Торговля контрафактом обошлась магазину в 50 000 рублей

На прилавках нашли подделки под лейблом Adidas.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск прокурора Ельца в адрес предпринимателя, 28-летнегог уроженца Таджикистана. На прилавках магазина мужчины нашли одежду с признаками контрафакта.



Основанием для обращения в суд стали итоги проверки магазина на улице Радиотехническая в Ельце. В мае на прилавках нашли спортивные костюмы и детскую одежду с лейблом Adidas. При проверке сопроводительной документации к товару было выяснено, что бизнесмен не имеет разрешения лейбла на торговлю их одеждой. Кроме того, спортивные костюмы и детскую одежду отправили на экспертизу. Она установила, что товары не имеют ничего общего с оригинальной продукцией Adidas. Прокурором было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ по факту незаконного использования товарного знака.



Решением суда бизнесмен оштрафован на 50 000 рублей. Весь контрафактный товар, три спортивных костюма и детские майка и шорты, будут уничтожены.