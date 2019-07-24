Происшествия

17 минут назад

Иномарка со столичными номерами разбилась под Ельцом

1 491
#авария #ДТП
3
Иномарка со столичными номерами разбилась под Ельцом

Авария произошла у поселка Ключ Жизни.

Сегодня днем белый «Опель» со столичными номерами перевернулся на трассе у поселка Ключ Жизни под Ельцом. Для того, чтобы помочь водителю иномарки, на дороге остановились несколько автомобилей. Как сообщают очевидцы, у «Опеля» отломилось крепление рулевой тяги. Последствия ДТП попали на видео.

Загрузка плеера


Данных о пострадавших нет.
1 491
#авария #ДТП
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Здесь каждый оккупант !.

10 минут назад
На подступах пропал ?.
ответить

Еще в рубрике

Елецкого байкера спасла экипировка
#дтп
2
Елецкого байкера спасла экипировка

24 минуты назад

Происшествия
Полицейские нашли в доме жителя Липецка почти 400 граммов марихуаны
#наркотики
23
Полицейские нашли в доме жителя Липецка почти 400 граммов марихуаны

сегодня, 12:40

Происшествия
Тревога на липецком автовокзале: в забытом рюкзаке находилась одежда
#подозрительный предмет
6
Тревога на липецком автовокзале: в забытом рюкзаке находилась одежда

сегодня, 12:35

Происшествия
Фура с документами улетела в кювет под Липецком
#авария #ДТП
2
Фура с документами улетела в кювет под Липецком

сегодня, 12:14

Происшествия
В Липецке эвакуируют автовокзал
#подозрительный предмет
4
В Липецке эвакуируют автовокзал

сегодня, 11:38

Происшествия
Новоселы нашли в колодце труп пропавшего год назад пациента больницы
#труп #пропавшие без вести
11
Новоселы нашли в колодце труп пропавшего год назад пациента больницы

сегодня, 09:46

Происшествия