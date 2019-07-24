Иномарка со столичными номерами разбилась под Ельцом

Авария произошла у поселка Ключ Жизни.

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Сегодня днем белый «Опель» со столичными номерами перевернулся на трассе у поселка Ключ Жизни под Ельцом. Для того, чтобы помочь водителю иномарки, на дороге остановились несколько автомобилей. Как сообщают очевидцы, у «Опеля» отломилось крепление рулевой тяги. Последствия ДТП попали на видео.Данных о пострадавших нет.