Происшествия
17 минут назад
Иномарка со столичными номерами разбилась под Ельцом
Авария произошла у поселка Ключ Жизни.
Сегодня днем белый «Опель» со столичными номерами перевернулся на трассе у поселка Ключ Жизни под Ельцом. Для того, чтобы помочь водителю иномарки, на дороге остановились несколько автомобилей. Как сообщают очевидцы, у «Опеля» отломилось крепление рулевой тяги. Последствия ДТП попали на видео.
Данных о пострадавших нет.
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Данных о пострадавших нет.
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