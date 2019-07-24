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39 минут назад

Девушку ударило током во время селфи

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#селфи #удар током
Девушку ударило током во время селфи

Для эффектного кадра она забралась на поезд.

Во время селфи на крыше вагона 15-летняя рязанка получила ожоги, сообщает «Комсомольская правда». Сейчас пострадавшая девушка находится в реанимации. У нее 45% ожогов тела, она в сознании и может отвечать на вопросы представителей правоохранительных органов.

Известно, что девушка получила удар днем 23 июля. Для эффектного селфи она забралась на крышу вагона, стоявшего на рельсах в Рязани недалеко от гаражного кооператива «Луч» на улице Юбилейной. Из 45% ожогов тела — 10% являются глубокими. Лечением пострадавшей занимаются врачи рязанской детской областной клинической больницы. Угрозы ее жизни нет.
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#селфи #удар током

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