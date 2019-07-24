В России
39 минут назад
Девушку ударило током во время селфи
136
Для эффектного кадра она забралась на поезд.
Во время селфи на крыше вагона 15-летняя рязанка получила ожоги, сообщает «Комсомольская правда». Сейчас пострадавшая девушка находится в реанимации. У нее 45% ожогов тела, она в сознании и может отвечать на вопросы представителей правоохранительных органов.
Известно, что девушка получила удар днем 23 июля. Для эффектного селфи она забралась на крышу вагона, стоявшего на рельсах в Рязани недалеко от гаражного кооператива «Луч» на улице Юбилейной. Из 45% ожогов тела — 10% являются глубокими. Лечением пострадавшей занимаются врачи рязанской детской областной клинической больницы. Угрозы ее жизни нет.
Известно, что девушка получила удар днем 23 июля. Для эффектного селфи она забралась на крышу вагона, стоявшего на рельсах в Рязани недалеко от гаражного кооператива «Луч» на улице Юбилейной. Из 45% ожогов тела — 10% являются глубокими. Лечением пострадавшей занимаются врачи рязанской детской областной клинической больницы. Угрозы ее жизни нет.
136