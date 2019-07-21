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Британские СМИ увидели «российский след» в захвате танкера Ираном

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Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщила газета Sunday Mirror.

По данным издания, «российские шпионский технологии» якобы могли помочь иранской разведке направить британский танкер в воды Ирана с помощью ложных координат GPS.

Источник газеты в минобороны отметил, что изначально танкер находился в водах Омана. Ему на помощь был направлен фрегат Montrose, однако когда он прибыл на место нефтяной танкер уже находился в водах Ирана.

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.

По словам представителя КСИР, после игнорирования предупреждений и уведомлений, а также после оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер, сообщает iz.ru

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