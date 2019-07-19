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вчера, 20:19

Липецкая вечЁрка: жалоба на авиашоу, падение из окна и перемены в «Металлурге»

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: жалоба на авиашоу, падение из окна и перемены в «Металлурге»

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 18 июля.

Сегодня в полицию с жалобой на громкий гул самолетов обратилась жительница левобережной части города. Женщина позвонила на номер «02», и потребовала прислать к ней наряд полиции, чтобы оформить жалобу на шум от репетиции авиашоу. Читатели в комментариях к новости разделились на два лагеря: кто-то понимает женщину, а кто-то недоумевает.

Родилась в рубашке. Утром на улице Космонавтов в Липецке из окна четвертого этажа молодоженки выпала женщина. Жильцы дома говорят, что падение предшествовал семейный конфликт - якобы мать двух детей поссорилась с мужем. Жизни женщины ничего не угрожает!

В четверг стали известны подробности погони с аварией возле педагогического университета. Там 21-летний водитель «ВАЗ-2110» столкнулся с «Рено Дастер»с 27-летней девушкой за рулем, а затем со стоящим «Рено Меган». В аварии пострадали водитель и два пассажира «десятки» 15-ти и 16-ти лет, которые с травмами были госпитализированы, а также водитель «Рено» - после оказания помощи ее отпустили домой.

…И новости мира спорта. В липецком «Металлурге» сменилось руководство. Исполняющим обязанности генерального директора с испытательным сроком 3 месяца стал Владимир Зеновкин, до этого работавший исполнительным директором. Решение о его назначении принял Совет учредителей клуба, а представил нового босса начальник областного управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин.


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#вечёрка
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Комментарии (6)

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Шанхай

вчера, 22:36
ну вот сегодня гулянья были в парке Победы. все урны наперстки завалены переполнены - поставить большие ил идаже бочки конечно трудно догадаться, все кусты зассаны - биотуалеты это не наш стиль, освещение на окраинах парка номинальное а по факту - глаз выколи. при выходе из Беды переход нерегулируемый, освыещение тоже дерьмо, машины летают, лежачего полицейского нет, трамваи гробовозки громыхают. поели-попили-в кустики сходили и домой. это нормально - это Шанхай.
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koss

вчера, 22:07
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/oprese
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Ч.

вчера, 21:11
" Гость " , Вы в точку !!!
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Ч.

вчера, 21:10
Это техника , достойная уважения .Это мысль наших конструкторов , инженеров , рук прекрасных рабочего класса и , точка. Это тот кусочек из социализма , которым можно гордиться . Современная Россия ничем похвастаться не может . Это мои ровесники создали такую технику , гордитесь ...
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Гость

вчера, 20:53
Пусть эта тётка ещё в европейский суд по правам человека обратится. Ну, не могут самолёты тихо летать! Всего ДВА раза в год по 20 минут! От этой тетки шума больше.
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Ч.

вчера, 20:50
Авиационные показы бывают редко , это во - первых . Шум реактивных двигателей - это же музыка техники , это во - вторых . А в третьих пилотажная группа репетировала когда малыши уже не спят , т.е около 15 - часов .Это своего рода выкаблучивание этой женщины и не более того .Потерпите !!! А мне нравится и , точка !!!
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