Новости в instagram
вчера, 20:19
Липецкая вечЁрка: жалоба на авиашоу, падение из окна и перемены в «Металлурге»
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 18 июля.
Сегодня в полицию с жалобой на громкий гул самолетов обратилась жительница левобережной части города. Женщина позвонила на номер «02», и потребовала прислать к ней наряд полиции, чтобы оформить жалобу на шум от репетиции авиашоу. Читатели в комментариях к новости разделились на два лагеря: кто-то понимает женщину, а кто-то недоумевает.
Родилась в рубашке. Утром на улице Космонавтов в Липецке из окна четвертого этажа молодоженки выпала женщина. Жильцы дома говорят, что падение предшествовал семейный конфликт - якобы мать двух детей поссорилась с мужем. Жизни женщины ничего не угрожает!
В четверг стали известны подробности погони с аварией возле педагогического университета. Там 21-летний водитель «ВАЗ-2110» столкнулся с «Рено Дастер»с 27-летней девушкой за рулем, а затем со стоящим «Рено Меган». В аварии пострадали водитель и два пассажира «десятки» 15-ти и 16-ти лет, которые с травмами были госпитализированы, а также водитель «Рено» - после оказания помощи ее отпустили домой.
…И новости мира спорта. В липецком «Металлурге» сменилось руководство. Исполняющим обязанности генерального директора с испытательным сроком 3 месяца стал Владимир Зеновкин, до этого работавший исполнительным директором. Решение о его назначении принял Совет учредителей клуба, а представил нового босса начальник областного управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин.
Родилась в рубашке. Утром на улице Космонавтов в Липецке из окна четвертого этажа молодоженки выпала женщина. Жильцы дома говорят, что падение предшествовал семейный конфликт - якобы мать двух детей поссорилась с мужем. Жизни женщины ничего не угрожает!
В четверг стали известны подробности погони с аварией возле педагогического университета. Там 21-летний водитель «ВАЗ-2110» столкнулся с «Рено Дастер»с 27-летней девушкой за рулем, а затем со стоящим «Рено Меган». В аварии пострадали водитель и два пассажира «десятки» 15-ти и 16-ти лет, которые с травмами были госпитализированы, а также водитель «Рено» - после оказания помощи ее отпустили домой.
…И новости мира спорта. В липецком «Металлурге» сменилось руководство. Исполняющим обязанности генерального директора с испытательным сроком 3 месяца стал Владимир Зеновкин, до этого работавший исполнительным директором. Решение о его назначении принял Совет учредителей клуба, а представил нового босса начальник областного управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин.
Еще в рубрике
17.07.2019 13:26Общество
Шанхай
koss
Ч.
Ч.
Гость
Ч.