Происшествия
45 минут назад
Среди пострадавших в аварии на Студеновской двое подростков 15 и 16 лет
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.
17 июля в Липецке на улице Студеновской 21-летний водитель «ВАЗ-2110» столкнулся с «Рено Дастер»с 27-летней девушкой за рулем, а затем со стоящим «Рено Меган». В аварии пострадали водитель и два пассажира «десятки» 15-ти и 16-ти лет, которые с травмами были госпитализированы, а также водитель «Рено» - после оказания помощи ее отпустили домой.
В Ельце около восьми часов вечера во дворе одного из домов на улице Верхней водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, который получил травмы.
В Добринском районе в селе Павловка в девять часов вечера на улице Центральной 16-летний водитель мопеда не справился с управлением и перевернулся. Подросток получил травму. В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1862 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1452 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Ельце около восьми часов вечера во дворе одного из домов на улице Верхней водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, который получил травмы.
В Добринском районе в селе Павловка в девять часов вечера на улице Центральной 16-летний водитель мопеда не справился с управлением и перевернулся. Подросток получил травму. В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1862 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1452 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Хендай москаль
вика
Оса
имя
люди в форме
777
надеюсь
игп
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