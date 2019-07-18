Происшествия

45 минут назад

Среди пострадавших в аварии на Студеновской двое подростков 15 и 16 лет

9 1197
#авария #ДТП
Среди пострадавших в аварии на Студеновской двое подростков 15 и 16 лет

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.

17 июля в Липецке на улице Студеновской 21-летний водитель «ВАЗ-2110» столкнулся с «Рено Дастер»с 27-летней девушкой за рулем, а затем со стоящим «Рено Меган». В аварии пострадали водитель и два пассажира «десятки» 15-ти и 16-ти лет, которые с травмами были госпитализированы, а также водитель «Рено» - после оказания помощи ее отпустили домой.

В Ельце около восьми часов вечера во дворе одного из домов на улице Верхней водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, который получил травмы.

В Добринском районе в селе Павловка в девять часов вечера на улице Центральной 16-летний водитель мопеда не справился с управлением и перевернулся. Подросток получил травму. В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1862 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1452 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

9 1197
#авария #ДТП

Комментарии (9)

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Хендай москаль

3 минуты назад
Проснулся?
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вика

3 минуты назад
люди в форме, гонись не гонись, уроды все равно остановились бы об столб или об людей...
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Оса

3 минуты назад
* во сколько?
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имя

5 минут назад
игп, ага, ага. Дастер недорогая машина, но у него только перед разбит, стекла целы все и люди целы. А ваз весь мятый.
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люди в форме

9 минут назад
признайтесь,что вы спровоцировали эту аварию - вот зачем было гнаться за ними? в наш век технологий можно было мобильный пост организовать по ходу его движения ,там и тормознули бы. Кататься пьяным капец,конечно, но одно дело кататься ,другое уходить от погони в таком состоянии. Юридически гайцы правы ,но вот с человеческой.. Исход таких прямых преследований , как правило человеческая жизнь. Еще раз повторюсь, не оправдываю подростков совсем, они урок получили,только вот еще 2 машины с людьми как бы попали не в то место и не в то время...
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777

13 минут назад
Сокольские упыри?
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надеюсь

14 минут назад
примут какие-то меры, чтобы отморозки из ваза никогда больше не сели за руль
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игп

24 минуты назад
Иномарки это фольга. Вазы как кувалды их бьют
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гость

30 минут назад
Отлично устроились экипаж десятки , бухие , машины побили , людей чуть не угробили , и теперь лежат в больницы за счёт налогоплательщиков . Нет так не должно быть, наворотил по своей вине плати по счётам сам и за причинённый ущерб. А то за алкашей и наркоманов все из нашего Кармана дедьги идут .
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