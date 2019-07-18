Происшествия

вчера, 21:14

Рядом с остановкой «23 микрорайон» сбили 25-летнего парня

29 3028
#авария #ДТП
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Рядом с остановкой «23 микрорайон» сбили 25-летнего парня
В Липецке еще одно дорожное происшествие - у остановки «23 микрорайон» сбили 25-летнего парня. Очевидцы аварии рассказывают, что от удар был так силен, что с ног человека слетела обувь. 

Пострадавшего госпитализировали 

Водитель автомобиля пытался скрыться с места ДТП, однако заехал во двор жилого дома и попал в тупик, здесь его догнали на своей машине свидетели происшествия.

От медосвидетельствования водитель отказался и признал, что сел за руль пьяным.


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29 3028
#авария #ДТП
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Комментарии (29)

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Я

1 минуту назад
Здоровья парню, а этому пьяному чмо.... нет приличных слов, утром и не вспомнит, что и где он совершил
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Мразь

5 минут назад
мразь и еще мразь !!!!
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Факт

12 минут назад
Не понимаю таких ослов, ну выпил ты вызови такси. Сейчас цены копеечные рабы катают по 100 рублей, что же такие люди дебилы!
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Не только за рулем

16 минут назад
Ужас, кругом синерылые.Утром,днем,вечером,в атобусе,пешком,ползком.Пьянь кругом,безмозглая!
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Очевидец

17 минут назад
Страшно!Парень шел на зелёный пешеходный свет, неожидая никакого удара.
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444

32 минуты назад
Кто он вам?
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Гость

44 минуты назад
Всё это от безнаказанности. Пора снова вводить высшую меру наказания, и тогда желающих сесть пьяными за руль поубавится. Сел пьяным-расстрел.
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Ужас

52 минуты назад
Сколько синерылых за рулём...
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М

вчера, 22:36
Видела парня, дай Господь ему выкорабкаться.
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житель

вчера, 22:32
Это же день города-день металлурга млять! Трусо-тапачное быдло гуляет!
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