Происшествия
вчера, 21:14
Рядом с остановкой «23 микрорайон» сбили 25-летнего парня
В Липецке еще одно дорожное происшествие - у остановки «23 микрорайон» сбили 25-летнего парня. Очевидцы аварии рассказывают, что от удар был так силен, что с ног человека слетела обувь.
Пострадавшего госпитализировали
Водитель автомобиля пытался скрыться с места ДТП, однако заехал во двор жилого дома и попал в тупик, здесь его догнали на своей машине свидетели происшествия.
От медосвидетельствования водитель отказался и признал, что сел за руль пьяным.
Пострадавшего госпитализировали
Водитель автомобиля пытался скрыться с места ДТП, однако заехал во двор жилого дома и попал в тупик, здесь его догнали на своей машине свидетели происшествия.
От медосвидетельствования водитель отказался и признал, что сел за руль пьяным.
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Факт
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