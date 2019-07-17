Происшествия

вчера, 19:22

В Липецке после столкновения из бака автоцистерны разлилось топливо

26 7342
#авария #ДТП
1
Загрузка плеера
Вечером 16 июля в Липецке на трассе Орел - Тамбов (в районе сокольского поста ГИБДД) столкнулись выехавший со второстепенной дороги автомобиль "Лада Гранта" и тягач с цистерной. 

От удара из бака тягача вылилось топливо.

WhatsApp Image 2019-07-16 at 19.17.59.jpeg

WhatsApp Image 2019-07-16 at 19.26.47.jpeg

- К месту аварии оперативно прибыли пожарные пожарно-спасательной части №7, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пожарные смыли топливо с дороги, не допустив его возгорания.
26 7342
#авария #ДТП
1

Комментарии (26)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Виктор

сегодня, 10:42
Дело не в том, что машина Лада , а в том, что за рулём дебил.Он и в городе и в селе из одного теста!
ответить

Dim

сегодня, 10:32
И еще точняк в бак тягачу попал - решил самоуничтожиться?
ответить

Dim

сегодня, 10:30
Как можно дакую дуру не заметить? Без глаз что-ли.. Ппц..
ответить

В СТУДГОРОДКЕ, 26

сегодня, 09:58
Один только Толик с последнего подъезда, знает, сколько он натаскал бензина в подвал дома, когда был водилой автобуса-пазика СУ-11. Когда оборзел совсем средь бела дня, соседка с первого этажа позвонила в СУ-11, и Толика сразу выгнали. Сейчас он согнулся раком, кудыйто запропастился, и тайну... кто потом раскроет?
ответить

путин

сегодня, 09:48
это путин
ответить

!

сегодня, 08:28
Константин, задолбали проткнутые педики на инодрочеве!
ответить

Гавноинотаз

сегодня, 08:27
Гавнолада, только такие как ты ублюдки забывают, как они каждый день на своих иноблеванных помойках столбы сносят
ответить

гость

сегодня, 07:44
Как всегда за рулем Гранты сидел олень. Ну вот ехала цистерна никого не трогала и "на" тебе , выехал дебил не уступив дорогу. Неужели знака не увидел ?? На месте пострадавшего может быть любой из нас.
ответить

Гавнолада

сегодня, 05:17
Должна только по деревне перемещаться
ответить

Артем

сегодня, 03:13
За рулем гранты сидел очкарик, кто ему права дал, он за ручку на двери авто смог ухватиться только с третьего раза, на ощупь искал.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

82-летняя женщина выпала из окна
#падение с высоты
5
82-летняя женщина выпала из окна

сегодня, 09:32

Происшествия
47-летний липчанин сбил двух мальчиков на велосипеде и скрылся с места аварии
#авария #ДТП
7
47-летний липчанин сбил двух мальчиков на велосипеде и скрылся с места аварии

сегодня, 09:32

Происшествия
Мошенник провернул хитрую комбинацию и получил морепродукты стоимостью 400 000 рублей
#мошенничество
6
Мошенник провернул хитрую комбинацию и получил морепродукты стоимостью 400 000 рублей

сегодня, 09:09

Происшествия
Движение в сторону Новолипецка из центра города затруднено из-за массовой аварии
#авария #ДТП
62
Движение в сторону Новолипецка из центра города затруднено из-за массовой аварии

сегодня, 08:23

Происшествия
В столкновении автомобиля со столбом пострадали три человека
#авария #ДТП
17
В столкновении автомобиля со столбом пострадали три человека

вчера, 17:48

Происшествия
«Дети приняли его, как родного»
#Трагедия в Ельце
45
«Дети приняли его, как родного»

вчера, 16:19

Происшествия