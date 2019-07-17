В Липецке после столкновения из бака автоцистерны разлилось топливо

Вечером 16 июля в Липецке на трассе Орел - Тамбов (в районе сокольского поста ГИБДД) столкнулись выехавший со второстепенной дороги автомобиль "Лада Гранта" и тягач с цистерной.От удара из бака тягача вылилось топливо.- К месту аварии оперативно прибыли пожарные пожарно-спасательной части №7, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пожарные смыли топливо с дороги, не допустив его возгорания.