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16 минут назад

НЛМК открывает двери перед Днем металлурга

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#День металлурга #экскурсия
НЛМК открывает двери перед Днем металлурга

ПАО НЛМК открывает серию из шести экскурсий по производственным объектам предприятия, которые приурочены к Дню металлурга и 85-й годовщине выплавки первого новолипецкого чугуна.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, за полтора часа все желающие смогут посетить доменное и прокатное производства, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.  

Жители и гости города могут выбрать для посещения комбината удобное для себя время 15, 16 и 17 июля. От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.   

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий Меженов) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия Наливкина). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон.  

Всем записавшимся необходимо подойти за полчаса до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без высоких каблуков. На экскурсию рекомендуется захватить с собой бутылочку питьевой воды. 
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#День металлурга #экскурсия

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