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54 минуты назад

«Стальное дерево» проводит отбор лучших проектов липчан

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#Стальное дерево
«Стальное дерево» проводит отбор лучших проектов липчан

Грантовая комиссия изучает проекты претендентов на конкурс «Стальное дерево-2019». Липецкая площадка НЛМК станет первой, где в ближайшие дни назовут победителей, которые получат финансовую поддержку благотворительного фонда «Милосердие» для реализации своих проектов.

Всего на участие в грантовой программе «Стальное дерево» подано свыше 70 заявок из регионов присутствия компаний Группы НЛМК — Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областей и Алтайского края. Из них отберут 40 лучших проектов на общую сумму 12 млн рублей. 

«Если интересных идей окажется больше, мы готовы увеличить количество финалистов и добавить необходимые средства, - отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских. - Тем более, география участников расширяется не только по количеству регионов — так, в Липецкой области впервые поступили заявки из районов. Приятно, что идею «Стального дерева» поддерживают все больше неравнодушных и инициативных липчан». 

Одним из активных районов в этом году стал Данковский, откуда поступили сразу четыре заявки. По словам заместителя главы администрации Данковского района Андрея Переверзева, подобные конкурсы — большая удача, они позволяют воплотить больше интересных идей, сделав жизнь людей ярче. Среди замыслов данковчан — создание отдельной велодорожки в новом строящемся микрорайоне, организация площадки для скейтборда в парке пионеров, благоустройство зоны отдыха вокруг местного ДК, а также очистка парковой зоны вокруг храма в селе Баловнево. 

От участников из Липецкой области — работников комбината, жителей Липецка, Добровского, Данковского, Грязинского, Липецкого районов были представлены для защиты 24 проекта. Из них конкурсная комиссия в составе представителей фонда, предприятия, администрации региона и мэрии выберет самые лучшие социально значимые инициативы.Их авторы получат гранты до 300 тыс. рублей и организационную поддержку для воплощения идей. 

По мнению руководства НЛМК, стратегия комбината предполагает развитие не только внутри компании, но и общее развитие площадки, где присутствует производство. 

 «Большинство тем затрагивают разные аспекты благоустройства и организации общественного пространства, некоторые проекты связаны с оздоровлением жителей. Конкурс как лакмусовая бумажка показывает, какие именно проблемы и вопросы заботят липчан сегодня, на что они обращают особое внимание», - поделился наблюдениями председатель президиума фонда «Милосердие» Сергей Мельник. 

«Стальное дерево вышло за пределы комбината, а затем и одного региона присутствия. Сейчас у нас есть маленькие проекты, и масштабные идеи, есть бережливое отношение к природе и организация пространства для оздоровления. Радует, что организаторы поддерживают свои начинания, следят за состоянием объектов, даже когда идея уже воплощена», - отметала директор по связям с государственными организациями НЛМК Марина Иванова. 

Член грантовой комиссии конкурса, вице-губернатор Липецкой области Александр Костомаров, отметил: «Хорошо, когда предприятие не только декларирует социальную ответственность, но и подтверждает на практике готовность поддерживать интересные идеи. Благодаря этому сегодня предлагаемые к реализации идеи неравнодушных липчан становятся все более разнообразными и  социально ориентированными». 

За два года действия программы «Стальное дерево» в Липецке, Заринске и Старом Осколе активисты завершили 33 социально значимых проекта. В них участвовали свыше 5 000 человек.
 

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#Стальное дерево

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