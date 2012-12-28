Мясо дешевеет, фрукты и овощи растут в цене

Итоги недели: цены.

В конце недели мы посмотрели, изменились ли цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к нему добавлены сезонные фрукты и овощи.Наша корзина дешевых продуктов за неделю прибавила в цене 52 рубля 35 копеек. Подорожали рис, подсолнечное масло и яйца, точнее, на Центральном рынке не оказалось дешевых по 65 рублей.Корзина дорогих продуктов, напротив, подешевела аж на 280 рублей 46 копеек. Меньше просят за мясо на рынке. Дешевле продают рис и вермишель.Великий пост закончился, но продавцы мяса на рынке говорят, что покупателей заметно не прибавилось. Даже в рядах со «свойским» мясом предлагают скидки постоянным клиентам. Постоянным может быть любой, кто готов потратиться.Капуста и морковь в магазинах существенно подорожали. Кое-где еще можно найти эти овощи по старым ценам, по всей видимости, продают остатки. И снова уловки продавцов. В одном из магазинов продавали только мытую морковь.А в другом немытая предлагалась почти по такой же цене, как мытая.Зато на Центральном рынке явно ждут состоятельных покупателей. Для них виноград из Чили по 750 рублей за килограмм, и из Египта— по 600. А вот краснодарская клубника дешевеет, на этой неделе ее предлагали по 300 рублей.Часть территории у Центрального рынка опять раскопали. Рабочие говорят, что на два месяца — они ремонтируют теплотрассу. Продавцы из домиков-магазинов, которые оказались рядом с раскопками, переехали за другие прилавки.Годами на одном месте теперь мало кто торгует.А в магазинах на видном месте выставлены товары для шашлыков. Сезон уже наступил.