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2016
56 минут назад
4

В Липецке уничтожены два БПЛА самолетного типа

Целью атаки была промышленная зона города.

Причиной утренней тревоги стала атака беспилотников на промышленную зону Липецка. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, рано утром была предпринята попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне. 

 «Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы», — сообщил губернатор. 

По данным Минобороны, ночью дежурными средствами ПВО перехвачены несколько БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У».  

Две ракеты уничтожены над территорией Белгородской области; три украинских БПЛА — над территорией Брянской области; два БПЛА — над территорией Липецкой области. Один БПЛА перехвачен над территорией Волгоградской области.

БПЛА
воздушная тревога
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Гостья
24 минуты назад
Нашим лётчикам респект ! Спасибо . Спасибо что на совесть
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Ольга
29 минут назад
Спасибо большое вам ребята, молодцы.
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Карга
44 минуты назад
"Работают братья!" СПАСИБО !!!
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Патриот
50 минут назад
Слава нашим ПВО!
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