Происшествия
2016
56 минут назад
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В Липецке уничтожены два БПЛА самолетного типа
Целью атаки была промышленная зона города.
«Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы», — сообщил губернатор.
По данным Минобороны, ночью дежурными средствами ПВО перехвачены несколько БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У».
Две ракеты уничтожены над территорией Белгородской области; три украинских БПЛА — над территорией Брянской области; два БПЛА — над территорией Липецкой области. Один БПЛА перехвачен над территорией Волгоградской области.
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