Выходные в Липецке: премьера спектакля, гастролёры из Мичуринска и 9-метровая пицца на футболе
Происшествия
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44 минуты назад
В Липецке — красный уровень угрозы
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов:
– Не подходите к обломкам и не трогайте их.
– Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112.
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