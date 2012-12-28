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707
44 минуты назад

В Липецке — красный уровень угрозы

Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецка! Сирены включаться не будут.

– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. 
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов:

– Не подходите к обломкам и не трогайте их.
– Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112.


воздушная тревога
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