Выходные в Липецке: премьера спектакля, гастролёры из Мичуринска и 9-метровая пицца на футболе
Общество
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45 минут назад
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Безвременно ушел из жизни основатель ДНД «Патруль» Игорь Зарницкий
Мэр Липецка выразила соболезнование по поводу ухода из жизни одного из городских активистов.
Как стало известно GOROD48, 38-летний общественник умер от внезапной остановки сердца сегодня ночью.
Игорь Зарницкий в 2015-2018 годах находился в ополчении на Донбассе. Последнее время занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону СВО, проводил в Липецке для всех желающих занятия по тактической медицине. Недавно Игорь стал отцом.
Фото со страницы Игоря Зарницкого в VK.com
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