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Общество
1000
45 минут назад
4

Безвременно ушел из жизни основатель ДНД «Патруль» Игорь Зарницкий

Мэр Липецка выразила соболезнование по поводу ухода из жизни одного из городских активистов.

Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила о смерти общественника, основателя добровольной народной дружины «Патруль», дежурившей совместно с полицией на улицах города, Игоря Зарницкого.

Как стало известно GOROD48, 38-летний общественник умер от внезапной остановки сердца сегодня ночью.

Игорь Зарницкий в 2015-2018 годах находился в ополчении на Донбассе. Последнее время занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону СВО, проводил в Липецке для всех желающих занятия по тактической медицине. Недавно Игорь стал отцом.

Фото со страницы Игоря Зарницкого в VK.com
ДНД
«Патруль»
Игорь Зарницкий
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
да уж
18 минут назад
Сердце не выдержало на все это смотреть.Царствие небесное
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Фин
29 минут назад
Когда похороны и где ато знает напишите
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Гостья
38 минут назад
Царская небесное. Соболезную родственникам. Жаль, когда уходит из жизни человек. Вдвойне жаль, когда совсем ещё молодой.
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Гостья
33 минуты назад
Царствие небесное. Извините, опечатка.
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