Безвременно ушел из жизни основатель ДНД «Патруль» Игорь Зарницкий

Мэр Липецка выразила соболезнование по поводу ухода из жизни одного из городских активистов.

Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила о смерти общественника, основателя добровольной народной дружины «Патруль», дежурившей совместно с полицией на улицах города, Игоря Зарницкого.Как стало известно GOROD48, 38-летний общественник умер от внезапной остановки сердца сегодня ночью.Игорь Зарницкий в 2015-2018 годах находился в ополчении на Донбассе. Последнее время занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону СВО, проводил в Липецке для всех желающих занятия по тактической медицине. Недавно Игорь стал отцом.