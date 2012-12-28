Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Безвременно ушел из жизни основатель ДНД «Патруль» Игорь Зарницкий
Общество
В Липецке — красный уровень угрозы
Происшествия
Очередное дерево рухнуло в Липецке
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Три человека пострадали в ДТП под Усманью
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
Пропавшая в Тербунском районе девочка нашлась
Общество
Выходные в Липецке: премьера спектакля, гастролёры из Мичуринска и 9-метровая пицца на футболе
Общество
В Липецкой области усилится шквалистый ветер
Общество
Сотрудники полиции разыскивают 15 летнюю девушку
Происшествия
Читать все
Очередное дерево рухнуло в Липецке
Происшествия
В Липецке — красный уровень угрозы
Происшествия
В Ельце вандалы испортили залитую цементом площадку под памятник военным морякам
Происшествия
Пропавшая в Тербунском районе девочка нашлась
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
В Липецкой области усилится шквалистый ветер
Общество
Сотрудник маркетплейса воровал товар из коробок
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сохранятся ночные заморозки
Погода в Липецке
Сотрудники полиции разыскивают 15 летнюю девушку
Происшествия
Читать все
Происшествия
570
55 минут назад
2

Сотрудник маркетплейса воровал товар из коробок

В итоге парень поживился почти на полмиллиона рублей.

Липецкие полицейские установили личность сотрудника маркетплейса, который вскрывал посылки и воровал оттуда товары.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ, 23-летний липчанин изобрел целую преступную схему. Своих ничего не подозревавших знакомых он просил делать дорогие заказы через пункт выдачи, котором работал, после чего обчищал посылки. Он аккуратно вскрывал упаковку, похищал содержимое и оформлял возврат. Таким образом продавцы лишались дорогих вещей.

За несколько преступных эпизодов добычей ушлого продавца стали два золотых крестика и браслета, три золотые цепочки и печатку, сотовый телефон. Похищенное он продавал в соседнем регионе. Общая сумма ущерба составила 475 тысяч рублей.

Против липчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», которое предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Кража
0
0
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ттт
17 минут назад
это как "сыном лейтенанта Шмитта" назваться. Один - два раза прокатит, на третий будут бить. Возможно ногами.
Ответить
Гость
32 минуты назад
Откуда столько ворья развелось?
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru