Сотрудник маркетплейса воровал товар из коробок

В итоге парень поживился почти на полмиллиона рублей.

Липецкие полицейские установили личность сотрудника маркетплейса, который вскрывал посылки и воровал оттуда товары.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ, 23-летний липчанин изобрел целую преступную схему. Своих ничего не подозревавших знакомых он просил делать дорогие заказы через пункт выдачи, котором работал, после чего обчищал посылки. Он аккуратно вскрывал упаковку, похищал содержимое и оформлял возврат. Таким образом продавцы лишались дорогих вещей.За несколько преступных эпизодов добычей ушлого продавца стали два золотых крестика и браслета, три золотые цепочки и печатку, сотовый телефон. Похищенное он продавал в соседнем регионе. Общая сумма ущерба составила 475 тысяч рублей.Против липчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», которое предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу