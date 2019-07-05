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Юрий Шатунов попал на операционный стол

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#Юрий Шатунов #больница
Юрий Шатунов попал на операционный стол

Солисту группы «Ласковый май» потребовалась срочная помощь врачей.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов перенёс операцию в одной из московских клиник, в настоящее время артист чувствует себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера группы Андрея Разина.

Во время гастролей исполнитель почувствовал себя плохо – у него воспалился зуб. Тем не менее отменить концерты и обратиться за медицинской помощью Шатунов не смог, пишет «Бим.ру». Ему оказали экстренную помощь в виде антибиотиков, и Юрий так и доработал свои гастроли, переносят заболевание на ногах.

Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген. Врачи диагностировали у него воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Певец был прооперирован под общим наркозом. . В больнице Шатунов пробудет еще неделю. А потом перейдет в следующую клинику, чтобы удалить этот злосчастный зуб, пишет «КП».
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#Юрий Шатунов #больница

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