сегодня, 13:41
Металлурги, финансисты и страховщики — самые высокооплачиваемые работники в Липецкой области
По данным статистики, средняя номинальная заработная плата в Липецкой области за январь-апрель 2019 года составила 33 547 рублей. При этом, реальная заработная плата выросла за год на 4,8%.
Самая низкая зарплата — от 42% до 68% от среднеобластной — оказалась у производителей мебели, текстильщиков, работников гостиниц и предприятий общепита, производителей изделий из дерева и пробки, одежды, кожевников.
Зарплата работников сельского хозяйства по итогам четырех месяцев составила 92% от среднеобластной. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 77% и 89% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат
Блин
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