Металлурги, финансисты и страховщики — самые высокооплачиваемые работники в Липецкой области

По данным статистики, средняя номинальная заработная плата в Липецкой области за январь-апрель 2019 года составила 33 547 рублей. При этом, реальная заработная плата выросла за год на 4,8%.

Наиболее высокие зарплаты оказались у металлургов, работников табачных производств, финансистов, страховщиков, полиграфистов, энергетиков, газовиков, производителей химических веществ и продуктов, электрического оборудования, лекарственных средств, связистов, работников предприятий по добыче полезных ископаемых. Разрыв между их заработной платой и средней по области достиг в январе-апреле 2,1-1,1 раза.

Самая низкая зарплата — от 42% до 68% от среднеобластной — оказалась у производителей мебели, текстильщиков, работников гостиниц и предприятий общепита, производителей изделий из дерева и пробки, одежды, кожевников.

Зарплата работников сельского хозяйства по итогам четырех месяцев составила 92% от среднеобластной. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 77% и 89% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат