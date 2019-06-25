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Металлурги, финансисты и страховщики — самые высокооплачиваемые работники в Липецкой области

5 494
#зарплата
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Металлурги, финансисты и страховщики — самые высокооплачиваемые работники в Липецкой области

По данным статистики, средняя номинальная заработная плата в Липецкой области за январь-апрель 2019 года составила 33 547 рублей. При этом, реальная заработная плата выросла за год на 4,8%.

Наиболее высокие зарплаты оказались у металлургов, работников табачных производств, финансистов, страховщиков, полиграфистов, энергетиков, газовиков, производителей химических веществ и продуктов, электрического оборудования, лекарственных средств, связистов, работников предприятий по добыче полезных ископаемых. Разрыв между их заработной платой и средней по области достиг в январе-апреле 2,1-1,1 раза. 

Самая низкая зарплата — от 42% до 68% от среднеобластной — оказалась у производителей мебели, текстильщиков, работников гостиниц и предприятий общепита, производителей изделий из дерева и пробки, одежды, кожевников. 

Зарплата работников сельского хозяйства по итогам четырех месяцев составила 92% от среднеобластной. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 77% и 89% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат

5 494
#зарплата
1

Комментарии (5)

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Блин

23 минуты назад
Скорее бы 2024 год , Чтоб за проклятого Путина голосовать идти !.
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Слава

25 минут назад
Великому Путину !, Будь ты проклят, чмошный Botox !.
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^_^

31 минуту назад
а еще, у некоторых зажиточных Липчан есть по 2 пары обуви
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народ рад

41 минуту назад
что люди .избранные. стали жить хорошо . жаль .что остальной народ живет плохо.
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ЛЮДИ СТАЛИ ЖИТЬ ХОРОШО

49 минут назад
Под Липецком как грибы растут КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ ,у всех машины по 500-800 тыщь ,смартфоны , одежка новая , велосипеды недешевые ,ипотечные квартиры ! Так что все путем !
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