Экономика

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Экспорт липецкого масла увеличился на 153 %

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#экспорт #АПК
Экспорт липецкого масла увеличился на 153 %

Регион входит в топ-3 экспортеров ЦФО.

Объем экспорта товаров агропромышленного комплекса из региона в январе-мае 2019 года составил $ 1,807 млрд. По этому показателю Липецкая область занимает третье место в Центральном федеральном округе — после Москвы и Московской области, сообщает региональное управление сельского хозяйства со ссылкой на предварительную оценку данных таможенной статистики.

Доля АПК в товарной структуре экспорта за I квартал 2019 года составляет 9,4 %, что на 4,2 % больше, чем в I квартале 2018 года. Объем экспорта масложировой продукции, львиную долю которой составляют подсолнечное и рапсовое масло, в Липецкой области увеличился на 153 % и превысил $ 32,7 млн. В прошлом году эта цифра составила $ 12,9 млн. Также почти на 60 % увеличился объем экспорта зерновых, на 40 % - экспорт дрожжей.

Продукция агропромышленного комплекса поставляется из Липецкой области более чем в 60 стран мира.
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#экспорт #АПК

Комментарии (3)

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лысргр в москву.плоскомордого в тербуны.

18 минут назад
во сколько раз выросли цены во столько раз и вырос оборот
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Ели пукали

42 минуты назад
а это масло произведенное в регионе или вывезенное с тербунского терминала, куда свозят сырье с других регионов? магия чисел и залепуха чиновников-наша работа.
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Да уж

50 минут назад
Мы во Вьетнам подсолнечное масло а они нам пальмовое
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