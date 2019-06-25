Экспорт липецкого масла увеличился на 153 %

Регион входит в топ-3 экспортеров ЦФО.

Объем экспорта товаров агропромышленного комплекса из региона в январе-мае 2019 года составил $ 1,807 млрд. По этому показателю Липецкая область занимает третье место в Центральном федеральном округе — после Москвы и Московской области, сообщает региональное управление сельского хозяйства со ссылкой на предварительную оценку данных таможенной статистики.



Доля АПК в товарной структуре экспорта за I квартал 2019 года составляет 9,4 %, что на 4,2 % больше, чем в I квартале 2018 года. Объем экспорта масложировой продукции, львиную долю которой составляют подсолнечное и рапсовое масло, в Липецкой области увеличился на 153 % и превысил $ 32,7 млн. В прошлом году эта цифра составила $ 12,9 млн. Также почти на 60 % увеличился объем экспорта зерновых, на 40 % - экспорт дрожжей.



Продукция агропромышленного комплекса поставляется из Липецкой области более чем в 60 стран мира.