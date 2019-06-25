Экономика
сегодня, 08:49
Экспорт липецкого масла увеличился на 153 %
Регион входит в топ-3 экспортеров ЦФО.
Объем экспорта товаров агропромышленного комплекса из региона в январе-мае 2019 года составил $ 1,807 млрд. По этому показателю Липецкая область занимает третье место в Центральном федеральном округе — после Москвы и Московской области, сообщает региональное управление сельского хозяйства со ссылкой на предварительную оценку данных таможенной статистики.
Доля АПК в товарной структуре экспорта за I квартал 2019 года составляет 9,4 %, что на 4,2 % больше, чем в I квартале 2018 года. Объем экспорта масложировой продукции, львиную долю которой составляют подсолнечное и рапсовое масло, в Липецкой области увеличился на 153 % и превысил $ 32,7 млн. В прошлом году эта цифра составила $ 12,9 млн. Также почти на 60 % увеличился объем экспорта зерновых, на 40 % - экспорт дрожжей.
Продукция агропромышленного комплекса поставляется из Липецкой области более чем в 60 стран мира.
Доля АПК в товарной структуре экспорта за I квартал 2019 года составляет 9,4 %, что на 4,2 % больше, чем в I квартале 2018 года. Объем экспорта масложировой продукции, львиную долю которой составляют подсолнечное и рапсовое масло, в Липецкой области увеличился на 153 % и превысил $ 32,7 млн. В прошлом году эта цифра составила $ 12,9 млн. Также почти на 60 % увеличился объем экспорта зерновых, на 40 % - экспорт дрожжей.
Продукция агропромышленного комплекса поставляется из Липецкой области более чем в 60 стран мира.
лысргр в москву.плоскомордого в тербуны.
Ели пукали
Да уж