Экономика

36 минут назад

В консолидированный бюджет Липецкой области поступили 21,5 млрд. рублей налогов

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#налоги #бюджет
В консолидированный бюджет Липецкой области поступили 21,5 млрд. рублей налогов

22,3 млрд. рублей налогов направили в январе-мае в консолидированный бюджет РФ налогоплательщики, которые находятся на территории Липецкой области — это на 3,4 млрд. рублей, или 18,3% больше, чем год назад. 

В консолидированном бюджете Липецкой области остались (с учетом налоговых платежей крупнейших предприятий, которые администрируются Межрегиональной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам и отчислений в федеральный бюджет) 21,5 млрд. рублей. По сравнению с прошлогодним это на 4% меньше.

Основная часть доходов сформирована налогом на прибыль - 8,3 млрд рублей. На второй позиции по объему перечислений находится НДФЛ - 8,1 млрд рублей. Платежи по группе имущественных налогов сложились в объеме 3,4 млрд рублей. 

Также за пять месяцев налогоплательщики Липецкой области перечислили 15,2 млрд. рублей доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование (+16,3%). Из них в Пенсионный фонд РФ поступило 11,2 млрд рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование – 1,3 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование  – 2,7 млрд рублей. 

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#налоги #бюджет

Комментарии (2)

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Kot Begemot

3 минуты назад
Очень надеюсь, что в этом году не растащат их под бездумные прожекты
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Сколько

12 минут назад
Работы подвалило ,сколько своровать нужно .Налетайте Путиноиды воруйте, Собаки .
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