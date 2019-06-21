36 минут назад
В консолидированный бюджет Липецкой области поступили 21,5 млрд. рублей налогов
22,3 млрд. рублей налогов направили в январе-мае в консолидированный бюджет РФ налогоплательщики, которые находятся на территории Липецкой области — это на 3,4 млрд. рублей, или 18,3% больше, чем год назад.
Основная часть доходов сформирована налогом на прибыль - 8,3 млрд рублей. На второй позиции по объему перечислений находится НДФЛ - 8,1 млрд рублей. Платежи по группе имущественных налогов сложились в объеме 3,4 млрд рублей.
Также за пять месяцев налогоплательщики Липецкой области перечислили 15,2 млрд. рублей доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование (+16,3%). Из них в Пенсионный фонд РФ поступило 11,2 млрд рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование – 1,3 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование – 2,7 млрд рублей.
Kot Begemot
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