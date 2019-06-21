В консолидированный бюджет Липецкой области поступили 21,5 млрд. рублей налогов

22,3 млрд. рублей налогов направили в январе-мае в консолидированный бюджет РФ налогоплательщики, которые находятся на территории Липецкой области — это на 3,4 млрд. рублей, или 18,3% больше, чем год назад.



В консолидированном бюджете Липецкой области остались (с учетом налоговых платежей крупнейших предприятий, которые администрируются Межрегиональной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам и отчислений в федеральный бюджет) 21,5 млрд. рублей. По сравнению с прошлогодним это на 4% меньше.



Основная часть доходов сформирована налогом на прибыль - 8,3 млрд рублей. На второй позиции по объему перечислений находится НДФЛ - 8,1 млрд рублей. Платежи по группе имущественных налогов сложились в объеме 3,4 млрд рублей.



Также за пять месяцев налогоплательщики Липецкой области перечислили 15,2 млрд. рублей доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование (+16,3%). Из них в Пенсионный фонд РФ поступило 11,2 млрд рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование – 1,3 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование – 2,7 млрд рублей.



