Грабитель убежал из магазина с презервативами

Советский районный суд Липецка вынес приговор безработному мужчине, которого уличили в двух грабежах. Ранее липчанин уже был судим за аналогичные преступления, а также за кражи.

Мужчина совершал грабежи в продуктовых магазинах. Днем 18 августа 2018 года злоумышленник зашел в магазин на улице Циолковского. Там он похитил с прилавка шесть упаковок презервативов на общую сумму 372 рубля. Грабителя пыталась задержать уборщица магазина, но мужчине удалось скрыться с места происшествия. 11 ноября злоумышленник ограбил другую торговую точку — на улице Космонавтов. Там выбор грабителя пал на шоколад. Мужчина сложил 34 плитки за пояс своих брюк и под куртку. Злоумышленника заметила заместитель директора магазина. Грабителю удалось скрыться с места происшествия, но по дороге он растерял весь шоколад. Ущерб от попытки грабежа оценили в 1 400 рублей.



Суд признал мужчину виновным в преступлениях. Грабителя отправили в колонию общего режима на 1,5 года.



Фото: thesun.co.uk

