Происшествия

35 минут назад

Грабитель убежал из магазина с презервативами

7 531
#грабеж #магазин
Грабитель убежал из магазина с презервативами

Советский районный суд Липецка вынес приговор безработному мужчине, которого уличили в двух грабежах. Ранее липчанин уже был судим за аналогичные преступления, а также за кражи.

Мужчина совершал грабежи в продуктовых магазинах. Днем 18 августа 2018 года злоумышленник зашел в магазин на улице Циолковского. Там он похитил с прилавка шесть упаковок презервативов на общую сумму 372 рубля. Грабителя пыталась задержать уборщица магазина, но мужчине удалось скрыться с места происшествия. 11 ноября злоумышленник ограбил другую торговую точку — на улице Космонавтов. Там выбор грабителя пал на шоколад. Мужчина сложил 34 плитки за пояс своих брюк и под куртку. Злоумышленника заметила заместитель директора магазина. Грабителю удалось скрыться с места происшествия, но по дороге он растерял весь шоколад. Ущерб от попытки грабежа оценили в 1 400 рублей.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях. Грабителя отправили в колонию общего режима на 1,5 года.

Фото: thesun.co.uk
7 531
#грабеж #магазин

Комментарии (7)

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Гваделупа

7 минут назад
За 1400р полтора года, это идиотизм !!!
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Гыгы

8 минут назад
Подскажите, где можно купить женские презервативы? Местная тупота не знает что это такое!
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Во как сношаться то

13 минут назад
Захотел!!! Т на какие подвиги только не пойдет , ради "даты сердца"... Рыцарь! Рыцарь в блестящих доспехах!!!
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сова

14 минут назад
Вова, НАВИГ??? Что это?
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Вова

21 минуту назад
Какой это навиг грабитель? Воришка неудачник. Вы хоть разницу отличаете гопстоп грабителей, и всяких клептоманов идиотов.
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Малышева

23 минуты назад
подобные заголовки новостей для ГЭ48 - это норма. фу...
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Сергей 13

29 минут назад
Гыыыыыы!Зо шо попал?-За * !)))Грабитель,млять))!Погремуха крутая будет,будет кричать-"я зону топтал!"Лошье синерылое!
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