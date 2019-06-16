Общество
22 минуты назад
В небе над Липецком прошли учения авиации в сложных метеоусловиях
Летчики авиацентра провели дозаправку в воздухе
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/2019616234-TmHeX.html/player/
В Липецкой области экипажи оперативно-тактической авиации отработали полеты с дозаправкой в воздухе в сложных погодных условиях.
Летный состав новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ выполнил наиболее сложный элемент летной подготовки как одиночно, так и в составе пар.
Дозаправка в воздухе выполнялась на высотах 5-6 тыс. метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между боевыми самолетами и воздушным танкером Ил-78.
Дозаправка в воздухе — необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ВКС и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования, сообщает Министерство обороны.
Фото: function.mil.ru
Видео: tvzvezda.ru
Летный состав новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ выполнил наиболее сложный элемент летной подготовки как одиночно, так и в составе пар.
Дозаправка в воздухе выполнялась на высотах 5-6 тыс. метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между боевыми самолетами и воздушным танкером Ил-78.
Дозаправка в воздухе — необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ВКС и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования, сообщает Министерство обороны.
Фото: function.mil.ru
Видео: tvzvezda.ru
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