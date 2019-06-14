Липчанин ищет свидетелей избиения женщины в Университетском

Пострадавшая находится на лечении в больнице.

В Липецке на улице Замятина у магазина избита 42-летняя женщина. Свидетелей конфликта разыскивает липчанин Константин Есин через группу в соцести «Университетский - лучший микрорайон Липецка».



- Добрый день все жители и гости Университетского! Люди, призываю Вас к помощи! Очень прошу не остаться равнодушным ко всем кто стал свидетелем избиения женщины 02.06.19г около 15 часов у магазина Пятерочка по адресу: Замятина 3. У женщины очень серьезные переломы. Очень нужны свидетели! Прошу откликнуться всех, кто что-то знает за этот случай! Большое спасибо!



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили информацию и сообщили, что в этот день после посещения кафе произошел конфликт между сожителями: 42-летней женщиной и 29-летним мужчиной. Сейчас пострадавшая находится на лечение. По результатам ее медицинского обследования будет дана правовая оценка действиям мужчины. Проверку проводит ОП №2.



