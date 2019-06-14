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Липчанин ищет свидетелей избиения женщины в Университетском

15 1619
#драка
Липчанин ищет свидетелей избиения женщины в Университетском

Пострадавшая находится на лечении в больнице.

В Липецке на улице Замятина у магазина избита 42-летняя женщина. Свидетелей конфликта разыскивает липчанин Константин Есин через группу в соцести «Университетский - лучший микрорайон Липецка».

- Добрый день все жители и гости Университетского! Люди, призываю Вас к помощи! Очень прошу не остаться равнодушным ко всем кто стал свидетелем избиения женщины 02.06.19г около 15 часов у магазина Пятерочка по адресу: Замятина 3. У женщины очень серьезные переломы. Очень нужны свидетели! Прошу откликнуться всех, кто что-то знает за этот случай! Большое спасибо!

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили информацию и сообщили, что в этот день после посещения кафе произошел конфликт между сожителями: 42-летней женщиной и 29-летним мужчиной. Сейчас пострадавшая находится на лечение. По результатам ее медицинского обследования будет дана правовая оценка действиям мужчины. Проверку проводит ОП №2.

15 1619
#драка

Комментарии (15)

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вопрос

6 минут назад
Вы так зашли,выбор чужой обсудить или подлеца помочь найти ?
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Я

8 минут назад
Бабла захотели сдернутььььь....
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Маруся

20 минут назад
Палач, ой, да набери в Интернете - у него такая бабка в женах, он ей во внуки годится
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Roker

30 минут назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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ОДИН ГОЛОС

42 минуты назад
ВСЕ ЗАМНУТ
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Григорьев

48 минут назад
Поступок настоящего липчанина...отмудохать тётьку.....Мразота бл....
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По понятиям

53 минуты назад
Этого мудака надо найти, и конкретно отпи....дить.
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Палач

55 минут назад
Маруся, а что это за грузин с русской фамилией - Гогэн Слонцефф? :-))
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Это да

56 минут назад
911, в точку
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!

57 минут назад
Ы, любитель иносраного гуамна
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