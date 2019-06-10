На липецких пассажирских маршрутах ездит извращенец

Мужчина показывает непристойные изображения пассажирам

В редакцию GOROD48 липчане прислали видео из автобуса маршрута №22. На кадрах мужчина лет 50-ти, показывающий пассажирам смартфон с непристойными изображениями на нем.



Возмущенные пассажиры говорят, что показывает он изображение мужского полового органа женщинам и детям. При этом улыбается.



По словам одной из пассажирок, она встречает его на этом маршруте уже третий раз. И каждый раз он делает одно и то же – демонстрирует изображение полового органа.



