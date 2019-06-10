Происшествия

34 минуты назад

На липецких пассажирских маршрутах ездит извращенец

5 1267
#извращенцы
На липецких пассажирских маршрутах ездит извращенец

Мужчина показывает непристойные изображения пассажирам

В редакцию GOROD48 липчане прислали видео из автобуса маршрута №22. На кадрах мужчина лет 50-ти, показывающий пассажирам смартфон с непристойными изображениями на нем.

Возмущенные пассажиры говорят, что показывает он изображение мужского полового органа женщинам и детям. При этом улыбается.

По словам одной из пассажирок, она встречает его на этом маршруте уже третий раз. И каждый раз он делает одно и то же – демонстрирует изображение полового органа. 

5 1267
#извращенцы

Комментарии (5)

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Светлана

7 минут назад
Если учесть,что в липе,основная масса мужчин,алканы и импотенты,с членами на 17.30.то эта акция имеет успех.
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Ник.

9 минут назад
Клиника .Кто принял меры по доставке больного к месту лечения? Видела три раза и...
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Алкаш

12 минут назад
Женская радость… Хоть в автобусе посмотрят…
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Оля

20 минут назад
Хи интересно куда смотрят женщины))смотрят значит нравится
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Завлекает

23 минуты назад
Так,хочет познакомиться. Ему,в ответ,надо женский орган показать.
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