В Липецке загорелся колошник доменной печи

Площадь возгорания составила 12 кв.метров

Сегодня на доменной печи №6 новолипецкого комбината возник пожар.



Как сообщили в пресс-службе ПАО НЛМК, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, работы продолжаются. Незначительное возгорание на колошнике доменной печи №6, которая находится на ремонте, произошло при производстве демонтажных работ. Площадь возгорания составила 12 кв. м. Ориентировочно в течение получаса возгорание было ликвидировано силами пожарной охраны.

