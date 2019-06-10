Общество

сегодня, 14:41

В Липецке загорелся колошник доменной печи

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#пожар
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В Липецке загорелся колошник доменной печи

Площадь возгорания составила 12 кв.метров

Сегодня на доменной печи №6 новолипецкого комбината возник пожар.

Как сообщили в пресс-службе ПАО НЛМК, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, работы продолжаются. Незначительное возгорание на колошнике доменной печи №6, которая находится на ремонте, произошло при производстве демонтажных работ. Площадь возгорания составила 12 кв. м. Ориентировочно в течение получаса возгорание было ликвидировано силами пожарной охраны.
1413
#пожар
1

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