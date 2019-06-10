Происшествия

15 минут назад

В Липецке на производстве погиб сотрудник субподрядной организации

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#гибель на производстве
В Липецке на производстве погиб сотрудник субподрядной организации
Как сообщает пресс-служба ПАО НЛМК, "9 июня в 18:15 в конвертерном цехе произошел несчастный случай. В результате падения с высоты тяжелые травмы получил работник субподрядной организации ООО «Тепломонтажное Управление СевероЗапад Энергомонтаж», нанятой подрядной организацией для демонтажа трубопроводов и металлоконструкций. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Создана комиссия по расследованию данного несчастного случая, ПАО НЛМК принимает в ней активное участие. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего», сообщили в пресс-службе НЛМК.
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#гибель на производстве

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