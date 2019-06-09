В Липецкой области спасатели вытащили из воды двух тонущих детей и молодого человека

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8 июня в 10.10 спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах Данкова спасли тонущего молодого человека 20 лет.В 15:14 спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах Ельца на реке Сосна спасли тонущую девочку 12 лет.В 15:20 спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах Липецка в районе НЛМК спасли тонущего мальчика. У ребенка свело ногу и он начал тонуть, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.