Происшествия

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13-летний мальчик попал под иномарку на улице Космонавтов

9 1937
#авария #ДТП
2
13-летний мальчик попал под иномарку на улице Космонавтов

Ребенок получил серьезные травмы.

7 июня около 19.00 в Липецке на улице Космонавтов у остановки "11 микрорайон" под колеса автомобиля "Фольксваген Пассат" по управлением 32-летнего водителя попал 13-летний мальчик.

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Ребенок получил перелом ноги и ушибы головы. Мальчика госпитализировали в областную детскую больницу.
9 1937
#авария #ДТП
2

Комментарии (9)

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Сэр

2 минуты назад
Как мальчик себя чувствует?
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ОСА

5 минут назад
Ужас какой
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Авария

7 минут назад
-это когда столкновение машин,чисто техническое происшествие,в данном случае наезд на человека ,уголовное преступление .
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Ух

11 минут назад
Наверно напротив аптеки....
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.

13 минут назад
Потому что безумные бабки или дебильные родители переходят дорогу с детьми в неположенном месте. А потом дети дети повторяют. Когда же будут штрафовать этих колченогих бабок?
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Ёж

16 минут назад
Вот к чему приводит в не положеном месте переходить,пешеход виновен.хорошо что обошлось так ,могло бы иначе плачевно
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лажа

29 минут назад
это не 11 мкр на фото
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Автохам

33 минуты назад
Ваши дети калечат автомобили и психику водителей. И газоны топчат...
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Гостья

54 минуты назад
Липецкий негатив попер.
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