13-летний мальчик попал под иномарку на улице Космонавтов

Ребенок получил серьезные травмы.

7 июня около 19.00 в Липецке на улице Космонавтов у остановки "11 микрорайон" под колеса автомобиля "Фольксваген Пассат" по управлением 32-летнего водителя попал 13-летний мальчик.



Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Ребенок получил перелом ноги и ушибы головы. Мальчика госпитализировали в областную детскую больницу.

