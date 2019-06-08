Происшествия
сегодня, 09:26
13-летний мальчик попал под иномарку на улице Космонавтов
Ребенок получил серьезные травмы.
7 июня около 19.00 в Липецке на улице Космонавтов у остановки "11 микрорайон" под колеса автомобиля "Фольксваген Пассат" по управлением 32-летнего водителя попал 13-летний мальчик.
Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Ребенок получил перелом ноги и ушибы головы. Мальчика госпитализировали в областную детскую больницу.
Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Ребенок получил перелом ноги и ушибы головы. Мальчика госпитализировали в областную детскую больницу.
Сэр
ОСА
Авария
Ух
.
Ёж
лажа
Автохам
Гостья